Ecco i sindaci che hanno firmato la lettera a Toma sulla gestione dell'emergenza Covid

CAMPOBASSO. Si è scatenata una vera e propria ridda dopo la divulgazione della lettera indirizzata al Governatore Donato Toma da parte di decine e decine di sindaci del Molise. Presenti, assenti, etc...

Nell'occhio del ciclone è finita la "sindaka" di Casacalenda, Sabrina Lallitto, che ci ha messo la faccia e la penna.

Ora, dal suo profilo Facebook, arriva l'elenco ufficiale degli aderenti, coloro che chiedono al presidente della Giunta regionale una scossa sulla gestione dell'emergenza Covid-19.

«Questo è l'elenco ufficiale dei SIndaci che hanno sottoscritto la lettera scritta al nostro Presidente della Regione.

Mi dispiace che sia girato un elenco non veritiero; lo stesso che è anche giunto al Presidente presenta errori, dovuti alla diffcile gestione di comunicazioni on line tra colleghi.

Prima che leggiate i nomi e, a scanso di strumentalizzazioni varie, mi preme precisare alcune cose:

- La scelta di sottoscrivere o meno la comunicazione è stata ed è libera, democratica, legittima, come lo è il nostro sistema.

- Non deve, nè oggi e nè mai, da nessuno, essere usata come strumento di giudizio o di valutazione dell'operato di alcuno degli amministratori, firmatari e non. Stiamo tutti, ripeto, tutti facendo un lavoro al limite della umana sopportazione.

- Il nostro è un Paese libero e chiedere di essere coinvolti, chiedere partecipazione è un diritto di tutti.

- l'Obiettivo di avere una conference col Presidente è stato immediatamente raggiunto, segno che c'è desiderio di confronto da ambo le parti.

- Essere nominati o meno, nella prima lista - che ha raggiunto la stampa pur non essendo autorizzata da alcuno di noi - non è ascrivibile a nessun reato, pertanto mi scuso per chi è stato inserito nella prima stesura e non voleva essere menzionato, e per quanti mi hanno, invece, chiamata per condividerne l'intento ma non erano ancora stati inseriti.

- Non è mai stato un documento di indirizzo politico: non ha nessun colore, nessun desiderio di conflitto, anzi.

L'ho detto e lo ripeto,

nessuno vuole alzare muri...Noi vogliamo costruire ponti.

Ed ora spero che si abbassino un po' i riflettori su questa storia così che noi possiamo lavorare con serentià e rendervi partecipi delle discussioni che avremo con il Presidente.

Un caro saluto ai miei colleghi, firmatari e non, ovviamente.

PS: Qualora dovesse asncora mancare qualcuno, mi scuso. Provvederò ad aggiornarlo.

La Sindaka

Acquaviva Collecroce – Francesco Trolio

Agnone – Daniele Saia

Baranello – Marco Maio

Belmonte del Sannio – Anita Di Primio

Bojano – Carmine Ruscetta

Busso – Michele Palmieri

Campobasso – Roberto Gravina

Campochiaro – Simona Valente

Campodipietra – Giuseppe Notartomaso

Campolieto – Annamaria Palmiero

Cantalupo nel Sannio – Achille Caranci

Capracotta – Candido Paglione

Carpinone – Pasquale Colitto

Casacalenda – Sabrina Lallitto

Casalciprano - Eliseo Castelli

Castelbottaccio – Nicola Marrone

Castelmauro – Flavio Boccardo

Castelpetroso – Michela Tamburri

Castropignano – Nicola Scapillati

Cerro al Volturno – Remo Di Ianni

Cercemaggiore – Donnino Mascia

Cercepiccola – Michele Nardacchione

Chiauci – Alessandro Di Lonardo

Civitacampomarano – Paolo Manuele

Colle D’Anchise – Carletto Di Paola

Colletorto – Cosimo Damiano Mele

Colli al Volturno – Emilio Incollingo

Conca Casale – Riccardo Prete

Duronia – Michelino D’Amico

Filignano – Federica Cocozza

Fossalto – Saverio Nonno

Frosolone - Felice Ianiro

Gambatesa – Carmelina Genovese

Guardiaregia – Fabio Iuliano

Guglionesi – Mario Bellotti

Jelsi – Salvatore D’Amico

Larino – Giuseppe Puchetti

Lucito – Giovanni Marasca

Macchia Valfortore – Gianfranco Paolucci

Macchiagodena – Felice Ciccone

Mafalda – Giacomo Matassa

Matrice – Arcangelo Lariccia

Miranda – Marco Ferrante

Montagano – Giuseppe Tullo

Montecilfone – Giorgio Manes

Montenero di Bisaccia – Simona Contucci

Montelongo – Nicolino Macchiagodena

Montemitro – Sergio Sammartino

Montenero Val Cocchiara – Paolo Santachiara

Montefalcone nel Sannio – Riccardo Vincifori

Montorio nei Frentani – Nino-Pellegrino Ponte

Morrone del Sannio – Antonio Domenico Colasurdo

Pesche – Ido De Vincenzi

Pescopennataro - Carmen Carfagna

Petrella Tifernina – Alessandro Amoroso

Pietrabbondante – Antonio Di Pasquo

Pietracatella – Antonio Tomassone

Pietracupa – Camillo Santilli

Pizzone – Letizia Di Iorio

Portocannone – Giuseppe Caporicci

Provvidenti – Robert Caporicci

Riccia – Pietro Testa

Ripabottoni – Orazio Civetta

Ripalimosani – Marco Giampaolo

Rionero Sannitico – Palmerino D’Amico

Roccamandolfi – Giacomo Lombardi

Roccavivara – Angelo Minni

Rotello – Michele Miniello

Salcito – Giovanni Galli

San Biase – Isabella Di Florio

San Felice del Molise – Fausto Bellucci

San Giovanni in Galdo – Domenico Credico

San Giuliano del Sannio – Rosario De Matteis

San Giuliano di Puglia – Giuseppe Ferrante

San Martino in Pensilis – Giovanni Di Matteo

San Massimo – Alfonso Leggieri

San Pietro Avellana – Francesco Lombardi

San Polo Matese – Tonino Spina

Santa Croce di Magliano - Alberto Florio

Sant’Agapito – Giuseppe Di Pilla

Sant’Angelo del Pesco – Nunzia Nucci

Sant’Angelo Limosano – William Ciarallo

Sant’Elena Sannita – Giuseppe Terriaca

Sant’Elia a Pianisi – Biagio Faiella

Sesto Campano – Eustachio Macari

Sepino – Paolo Pasquale d’Anello

Spinete – Michele Di Iorio

Tavenna – Paolo Cirulli

Torella del Sannio – Antonio Lombardi

Toro – Roberto Quercio

Tufara – Gianni Di Iorio

Ururi – Raffaele Primiani

Vastogirardi – Luigino Rosato

Vinchiaturo – Luigi Valente