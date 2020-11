Pino Nuozzi nuovo capogruppo della Lega, l'annuncio nel Consiglio comunale

TERMOLI. E' iniziata poco dopo le 18.30, risolti problemi di audio rispetto ai collegamenti in video-conferenza, la seconda convocazione, in prosecuzione di quella di ieri, del Consiglio comunale che ha eletto, ricordiamo, il nuovo presidente Annibale Ciarniello.

Seduta sprint, in parte in presenza e in parte da remoto.

Dieci gli argomenti in agenda, di cui 5 riconoscimenti dei debiti fuori bilancio, approvati già con voto favorevole della maggioranza e stessa sorte per lo schema di convenzione per l'affidamento quadriennale della tesoreria comunale, che verrà messa a gara.

In apertura, la notizia sull'approvazione della variazione al Bilancio e la nomina di Pino Nuozzi come capogruppo della Lega, al posto dello stesso Ciarniello.