«Siamo davvero un grande gruppo e grazie a chi ci ha concesso questa possibilità»

TERMOLI. A margine della seduta del Consiglio comunale di venerdì scorso, il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle ha postato un messaggio che ci ha sinceramente incuriosito: «La nostra forza? L’umiltà, la trasparenza, credere in ciò che si fa, volersi bene e tutelare tutti i cittadini di Termoli. Sarà difficile liberarsi di noi. Ad maiora».

L'iniziativa è stata del consigliere Antonio Bovio, «Ma lo siamo davvero un grande gruppo - ci spiega - e grazie a tutti gli attivisti e ai cittadini che ci hanno dato questa grande possibilità. Ho scritto ciò che penso e quello che siamo come gruppo consiliare. Siamo uniti e coesi e crediamo in ciò che facciamo. Quello che ho scritto mi è venuto dal cuore. Abbiamo condiviso molte battaglie negli ultimi sette anni, dal tunnel al depuratore. Negli ultimi mesi ci siamo dedicati all'emergenza Covid, con la distribuzione di mascherine e gel. Abbiamo promosso numerose iniziative, anche la raccolta viveri per i terremotati del centro Italia, parlo da attivista, non solo da consigliere comunale. Politicamente ricordo il grande evento organizzato a Termoli proprio da noi, con Grillo, Di Maio e Di Battista per il referendum sulla costituzione voluta da Renzi».