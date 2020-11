Cambiano i rapporti di forza in Regione, Aida Romagnuolo aderisce a Fratelli d'Italia

TERMOLI. Cambiano i rapporti di forza all'interno del Consiglio regionale e dopo Michele Iorio, a infoltire i ranghi di Fratelli d'Italia, partito in rampa di lancio su scala nazionale, con la leadership indiscussa di Giorgia Meloni, arriva Aida Romagnuolo, che ufficializza l'ingresso nella formazione guidata da Filoteo Di Sandro e che vede Quintino Pallante in Giunta regionale. Ricordiamo anche il recente ingresso di Antonio del Torto. A Termoli ci sono in Consiglio comunale Antonio Di Brino e Alberto Montano e Silvana Ciciola in Giunta, al Cosib il vicepresidente Costanzo Della Porta, anche sindaco di San Giacomo degli Schiavoni.