Fratelli d'Italia si rafforza in Molise e Iorio è già al lavoro per un suo terzo ritorno

TERMOLI. Pesi e contrappesi, la politica è un pendolo e così c’è chi pensa di poter tornare per la terza volta. Non ce la fece Napoleone, ma nella politica nostrana ci sono esempi, vedi Berlusconi. In Molise chi tenta questo percorso, è evidente, è l’ex Governatore Michele Iorio.

Dopo aver conquistato l’elezione in Consiglio regionale con una sua lista di fedelissimi (più o meno), Iorio si è trovato nel delicato ruolo di oppositore nella maggioranza, come fece Di Brino all’epoca della giunta Di Giandomenico a Termoli dal 2002 al 2006, per fare un parallelo più noto ai termolesi.

Più sgabello che poltrona nel centrodestra, fino a rischiare l’isolazionismo politico dopo la manovra di Bilancio con azzeramento e ricomposizione di Giunta, che lo vide astenersi anche nella votazione sulla mozione di sfiducia a Toma.

Adesso, con l’ingresso in Fratelli d’Italia, movimento che comunque affratella quel Raffaele Fitto di cui è riferimento in Molise, e vede un partito non proprio in linea con la governance di Palazzo Vitale e col suo assessore di riferimento Quintino Pallante, potrebbe inscenarsi un attacco stile Cavallo di Troia, dall’interno, per logorare politicamente l’attuale assetto e ormai, a metà mandato, tessere le fila per quando si tornerà al voto nel 2023, che svoltando la pandemia speriamo al più presto, vedrà il Molise già in campagna elettorale, così come accadrà a livello nazionale.

In Fratelli d’Italia sono entrati uomini vicini a Iorio, vedi Antonio Del Torto, non sono scelte casuali, oltretutto Fdi è il partito con maggior nuovo appeal elettorale di centrodestra, dopo la fase di stanchezza che caratterizza l’azione leghista e specie qui tra Volturno e Adriatico il partito di Salvini in Consiglio regionale è presenza virtuale, ancor più ora che Aida Romagnuolo è transitata proprio sotto le insegne della Meloni.

Una strategia accurata, quella disegnata assieme a Filoteo Di Sandro, che da coordinatore regionale non ha nascosto riserve e critiche alla conduzione della maggioranza di Palazzo D’Aimmo.