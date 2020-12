Alla vigilia del match tra Renzi e Conte, i sondaggi non premiano il leader di Italia Viva

TERMOLI. Una incursione nella politica nazionale quella che offriamo noi ai lettori di Termolionline, alla vigilia del faccia a faccia che potrebbe rivelarsi determinate per le sorti dell'attuale Governo, il Conte bis. Una evoluzione, in un senso o nell'altra, che comunque avrà impatto su tutta la popolazione, compresa quella molisana, poiché Italia Viva col leader Matteo Renzi chiede all'esecutivo e al suo capo scelte chiare e gioco di squadra, a partire dall'utilizzo del Mes, per destinare 36 miliardi e non solo i 9 ricavati dal Recovery Fund, per mettere in carreggiata la sanità in Italia, travolta dalla pandemia e da decessi di scelte al ribasso e tagli orizzontali.

Ma in quale contesto viene a maturare il confronto politico interno alla maggioranza parlamentare che sostiene Palazzo Chigi? Secondo l'ultima rilevazione disponibile, quella commissionata da "La 7", intenzioni di voto che premierebbero comunque il centrodestra in un remoto ma non impossibile ricorso alle urne, anche se in piena pandemia sarebbe un rischio elevatissimo per il Paese, alle soglie della campagna vaccinale e col RecoveryPlan in piena composizione.

La Lega si conferma primo partito, ma sotto al 24% (23,9%), seguita a quasi 4 punti dal Pd, con 20,1%. Fratelli d'Italia sopravanzerebbe di 2 punti, 16.8 contro 14.8 il Movimento 5 Stelle. Staccati Forza Italia al 5,9%, l'Azione di Carlo Calenda al 3,8%, davanti alla Sinistra italiana di Fratoianni con 3,3% e Italia Viva al 3,1%. In un altro sondaggio, quello commissionato dalla Rai, sulla fiducia nutrita dagli italiani, in testa Giorgia Meloni, col 41%, seguita dal premier Giuseppe Conte al 37% e Matteo Salvini al 35%, tallonato al 34% da Luca Zaia e al 32% da Stefano Bonaccini. Pari e patta tra Nicola Zingaretti e Silvio Berlusconi, al 27%. Percentuali deludenti per Luigi Di Maio, al 19% e lo stesso Matteo Renzi, al 15%.