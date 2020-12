TERMOLI. Dal Vietri di Larino a difesa della sanità pubblica alla scuola, il partito della Rifondazione comunista presidia il territorio e in particolar modo il basso Molise. Nel giro di due sabati altrettanti manifestazioni, l’ultima, ieri mattina, in piazza Monumento a Termoli. C’erano Pasquale Sisto, segretario regionale, la Rsu Francesco Di Lucia e altri attivisti. «In piazze e luoghi simboli di tutta Italia il partito della Rifondazione comunista– Se continua con la campagna Nazionale sul pubblico, con il titolo: “c’è bisogno di più pubblico, subito! + lavoro pubblico = + diritti.

Dopo il presidio del 12 dicembre scorso, nei pressi dell'Ospedale “Vietri” di Larino, continua con la campagna in difesa del lavoro pubblico, con una tappaa favore della Scuola Pubblica nei pressi dell’istituto comprensivo Oddo Bernacchia e scuola Primaria Principe di Piemonte in Piazza Vittorio Veneto. In sintesi chiediamo: assunzione di 500 mila lavoratrici e lavoratori stabili e consistenti aumenti salariali in tutti i settori della pubblica amministrazione per avvicinare l'Italia agli standard europei; reinternalizzazione dei servizi esternalizzati e ritorno nel Pubblico dei servizi dati in appalto con riassorbimento del Personale coinvolto; cancellazione di tutte le forme di precarietà e ripristino del contratto a tempo pieno e indeterminato come norme in tutti i comparti della Pubblica amministrazione; rigetto dei tentativi di rendere strutturale la “didattica a distanza” con la sua assimilazione dei tentativi di rendere strutturale “didattica a distanza” con la sua assimilazione allo smart working al tele-lavoro; eliminazione nella P.A. di tutti gli ostacoli occupazionali, professionali e salariali alla piena parità di genere. Partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici all’organizzazione di uffici e servizi, prevedendo forme certe di partecipazioni degli utenti. I temi più specifici per cui manifestiamo nella giornata di protesta sono per una scuola pubblica e di qualità. Basta ritardi e menzogne!

La scuola pubblica italiana continua a formare bambini e giovani in condizioni critiche e solo grazie all'abnegazione dei docenti e del personale tutto, troppo spesso vittime di attacchi ingiustificati. Le criticità del sistema d'istruzione pubblico crescono a causa dei governi che in questi anni non hanno voluto investire le risorse economiche necessarie per il giusto funzionamento e il potenziamento della scuola pubblica italiana. La qualità dell’istruzione passa innanzitutto per la stabilizzazione del personale docente e Ata. In Molise quest'anno siamo arrivati all’impiego record di 650 docenti e 350 Ata precari. Ci battiamo: per l'assegnazione immediata e stabile di tutte le cattedre vacanti. Per un nuovo sistema di reclutamento che garantisca la formazione continua del personale e individui percorsi abilitanti per tutti gli ordini di scuola (non è una singola prova concorsuale che forma un docente). Il pagamento immediato degli stipendi arretrati del personale attualmente in servizio. Un massiccio investimento sul trasporto pubblico per garantire mezzi adeguati e sicuri ai pendolari.

La qualità della scuola pubblica passa anche per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei lavoratori della scuola già scaduto, atto necessario e urgenteper rimettere al centro dell'agendapolitica la scuola e i suoi protagonisti. Denunciamo con forza il mancato pagamento, anche nelle scuole molisane, di centinaia di lavoratori precari ad oggi ancora senza stipendio, ma in servizio regolarmente per garantire il funzionamento delle scuole. Fermiamo la precarizzazione dell’istruzione e del nostro futuro!»