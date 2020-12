LARINO. La destra molisana, declinata nella formazione Fratelli d'Italia, non condivide le scelte assunte in ambito regionale dal Governatore Toma e dall'Asrem sul fronte della pandemia e delle misure di contrasto e di organizzazione sanitaria per contenere il fenomeno coronavirus.

E' quanto si evince nella storia recente dei rapporti tra i rappresentanti del partito guidato da Giorgia Meloni e Palazzo Vitale, frattura acuitasi stamani.

Prescindendo dalla posizione dell’assessore Quintino Pallante, sempre più distinti e distanti il Governo Toma da Fratelli d’Italia. Non bastasse la presa di posizione di alcuni giorni fa sulla vicenda delle commissioni consiliari a Palazzo D’Aimmo, davanti all’ospedale Vietri di Larino, simbolo della contesa Covid nel Molise, tra chi vorrebbe il centro epidemiologico e chi ha preferito il Cardarelli, si è consumato l’ennesimo strappo.

Un presidio politico per sensibilizzare le istituzioni a tornare su decisioni assunte in precedenza che non sarebbero state lungimiranti vista la dinamica del contagio e della mortalità sul territorio regionale.

Dirigenti, eletti e militanti, ma anche cittadini, rappresentanti di comitati - come Dilma Baldassarre (ma presente a titolo personale), Donato Frate e Annarita de Notariis - e il sindaco Giuseppe Puchetti, con Giulio Pontico, hanno ribadito ciò che da mesi affermano.

Filoteo Di Sandro, Michele Iorio, Massimiliano Scarabeo, Pierluigi Lepore, Graziella Vizzarri, Luciano Paduano, Mena Bovota e altri ancora hanno chiesto a Toma e all’Asrem di tornare sui loro passi, anche tenendo conto della saturazione della Terapia intensiva.

Il sit-in è stato organizzato dal circolo territoriale di Fratelli d’Italia di Larino, per impegnare a ripristinare un minimo di tutela sanitaria per i cittadini contro la pandemia e tutte le altre patologie, resa precaria dalla scellerata scelta di creare ospedali misti, rischiosi per malati e personale sanitario. Ma non solo Covid, bensì un centro specializzato di malattie infettive interregionale, strategico per il futuro. Assenti per impegni concomitanti la consigliera regionale Aida Romagnuolo e il portavoce provinciale Costanzo Della Porta.