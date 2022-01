Stress e stanchezza? Scopri due sostanze preziose per corpo e mente

Vitamina ed eleuterococco proprietà e benefici

La vitamina D e l’eleuterococco sono due sostanze davvero molto importanti per il nostro organismo. Se combinate all’interno di un unico prodotto, sono infatti in grado di stimolare le funzioni cognitive e le difese immunitarie. Non a caso si tratta di due sostanze presenti all’interno del Tonico adattogeno, un integratore proposto da Benessence e pensato per stimolare la memoria e combattere la stanchezza fisica e mentale. Questo prodotto, oltre ad essere completamente naturale e quindi privo di sostanze pericolose per la salute, svolge una triplice funzione. La presenza dell’eleuterococco contribuisce infatti a stimolare le funzioni cognitive e le naturali difese dell’organismo. La Rodiola Rosea, invece, aiuta a contrastare la stanchezza fisica e mentale, mantenendo il normale tono dell’umore. Infine, la vitamina D3 è in grado di rafforzare il sistema immunitario, garantendo anche il mantenimento di ossa e denti. Fra i vari ingredienti è presente inoltre anche l’Aloe Vera che, in questo caso, esplica un’azione emolliente e lenitiva sul sistema dirigente, stimolando le funzioni depurative dell’organismo. Il Tonico Adattogeno rappresenta perciò un prodotto completo e particolarmente adatto in caso di deficit di memoria e carenza di vitamina D. In tutte queste situazioni, infatti, il nostro corpo e la nostra mente risultano maggiormente affaticati e indeboliti, con un relativo abbassamento delle prestazioni fisiche e mentali. Questo prodotto, tuttavia, ha il grande vantaggio di riuscire a compensare perfettamente queste carenze, grazie all’azione combinata di vitamina D ed eleuterococco.

Eleuterococco a cosa serve?

L’eleuterococco, in particolare, ha ottime proprietà stimolanti del sistema nervoso centrale ed ha inoltre anche effetti antidepressivi. Più in generale questa pianta possiede proprietà toniche e stimolanti dell’attività endocrina. Per tutte queste ragioni l’eleuterococco è molto utilizzato in ambito sportivo, ma anche in situazioni di astenia e convalescenza da malattie infettive e/o tumorali. Le proprietà di questa sostanza la rendono inoltre molto simile al ginseng. D’altra parte l’eleuterococco è considerato anche un valido rimedio naturale in caso di difficoltà di concentrazione o deficit di memoria. Da alcuni studi è inoltre emerso che questa sostanza è dotata di importanti proprietà immunostimolanti e antivirali. Per questo motivo, se unito alla vitamina D, risulta un alleato fondamentale per rafforzare il sistema immunitario e proteggere l’organismo da malattie infettive e virali.

Proprietà toniche e adattogene: a cosa servono

Entrambe le sostanze hanno infatti proprietà toniche e adattogene. Le prime, in particolare, consentono di gestire stati di affaticamento temporaneo. Le proprietà adattogene, invece, fanno riferimento alla capacità di indurre uno stato di maggiore resistenza in risposta ad uno sforzo eccezionale. Gli integratori adattogeni sarebbero perciò in grado di aumentare l’energia del nostro corpo e promuoverne lo stato di salute più in generale. Questi prodotti sono considerati particolarmente efficaci poiché non si limitano ad agire sui sintomi ma anche sui sistemi biologici che li generano. Le piante con proprietà adattogene, ad esempio, vengono definite “piante intelligenti” in quanto, grazie alla loro particolare biochimica, migliorano la produzione ormonale e il funzionamento di organi, tessuti e sistemi. Gli integratori o le erbe con proprietà adattogene contribuiscono perciò a creare un nuovo equilibrio nell’organismo, regolando il buon funzionamento di ogni parte del corpo.

Proprietà toniche

Affinché un integratore sia davvero completo, però, è fondamentale che alle proprietà adattogene siano abbinate anche quelle toniche. Queste ultime sono infatti in grado di rigenerare l’organismo e il tono muscolare. Le piante o le sostanze con proprietà toniche contribuiscono perciò a fornire energia e vigore al corpo, così da ridurre l’impatto delle situazioni stressanti. Non solo, un integratore con proprietà toniche è anche in grado di migliorare l’umore, offrendo una maggiore lucidità e prontezza mentale.

