Vitamina C: quali sono i benefici?

La vitamina C è una sostanza ricca di benefici per la salute e il benessere del nostro corpo. Oltre a rafforzare il nostro sistema immunitario, è infatti in grado di migliorare l’assorbimento di alcuni minerali, come il ferro. Non solo, la vitamina C svolge anche azione antiossidante e consente perciò di combattere la formazione dei radicali liberi e contrastare l’invecchiamento cellulare e della pelle. E non finisce qui. Questa sostanza promuove infatti la formazione del collagene, fondamentale per la salute di vasi sanguigni, cartilagini e ossa, e la regolarità intestinale. La vitamina C è quindi molto importante per il nostro organismo e, proprio per questo, dovrebbe assunta con regolarità e soprattutto nelle giuste quantità.

Quanta vitamina c al giorno?

Il modo migliore per farlo è senza dubbio quello di seguire una alimentazione sana e bilanciata. La vitamina C è infatti presente in molti cibi, fra cui agrumi, kiwi, fragole, pomodori, peperoni, cavoli, ecc. Per coprire la quantità giornaliera consigliata, ovvero 100 mg, basterebbe ad esempio mangiare 60 g di peperoni e 90 g di broccoli. Tuttavia, non sempre è facile seguire menu corretti e bilanciati. In questi casi è consigliabile integrare la vitamina C con prodotti ad hoc, cercando di optare per soluzioni naturali e quindi prive di sostanze pericolose per la salute.

Quali sono i principali integratori di Vitamina C?

Vitamina C liposomiale

A questo proposito noi di Benessence proponiamo la Vitamina C liposomiale. Si tratta di un integratore in capsule vegetali, che consente di incrementare l’apporto e l’assorbimento della vitamina grazie alla presenza dei liposomi. I liposomi sono strutture vescicolari a forma sferica costituite da strati lipidici. Queste sostanze facilitano infatti la penetrazione della vitamina C nella cellula, aumentandone la biodisponibilità. Fin dagli anni ’70 sono stati utilizzati in forma sperimentale come veicoli di farmaci. Queste sostanze sono infatti strutturate in modo tale da riuscire a veicolare i principi attivi direttamente nella cellula. Attualmente i liposomi sono molto utilizzati anche nel mondo della cosmesi e quindi presenti nella composizione di creme, sieri e altri trattamenti di bellezza. La vitamina C liposomiale è quindi un integratore molto valido e che, oltre a rafforzare le difese immunitarie, consente anche di combattere l’invecchiamento cellulare, contrastare la stanchezza e incrementare l’assorbimento del ferro. Il prodotto può essere assunto sia prima che dopo i pasti.

Vitamina C in polvere

Un altro integratore interessante di Vitamina C pura è la Vitamina C in polvere solubile. Si tratta di un prodotto perfetto per tutta la famiglia e che presenta gli stessi vantaggi dell’integratore precedente. A differenza della vitamina C liposomiale, però, questo prodotto è composto da vitamina C in polvere, ottenuta a partire dalla sintesi del glucosio in laboratorio. Questa sostanza offre in realtà la stessa qualità e le medesime proprietà della vitamina C naturale e, soprattutto, non presenta alcuna controindicazione. La differenza sta nella biodisponibilità che, nel caso della vitamina C naturale, è maggiore. In questo caso, infatti, la vitamina è associata ad altre sostanze che ne favoriscono l’assorbimento.

Vitamina C di origine naturale

È quel che accade ad esempio con alcuni integratori a base di piante ed estratti naturali, come Natural C con acerola e rosa canina. Questo prodotto, composto da capsule vegetali contenenti estratti secchi di acerola e rosa canina, consente infatti di incrementare l’assorbimento della vitamina C. Tutto questo è possibile grazie alla presenza di altre sostanze naturalmente presenti nelle piante che ne modulano l’attività biologica e la biodisponibilità. L’integratore offre tutti i vantaggi e i benefici tipici di un qualsiasi prodotto a base di vitamina C e può essere assunto da tutta la famiglia, a partire dai 3 anni di età.

