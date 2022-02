L’Europa che sogniamo: concorso per le scuole secondarie di secondo grado

Dopo il successo della prima edizione (2021) che ha visto la partecipazione di oltre 60 squadre, ripartiamo con il video concorso che ti porta a Bruxelles! Cosa ti aspetti dall'Europa? Com'è l'Europa nella quali vorresti vivere oggi? E domani? Il 2022 è l'Anno europeo dei giovani! Un'occasione in più per far sentire la tua voce, proporre le tue idee, dare il tuo contributo per un futuro migliore, più verde, più inclusivo e più digitale. Per saperne di più visita il sito dell'Unione https://europa.eu/youth/year-of-youth_iteuropea Crea un team, date spazio alla vostra creatività e realizzate un video per dirci com'è l'Europa che sognate! L'iniziativa è patrocinata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, dall'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, da INDIRE - Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa e dall'Agenzia Nazionale per i Giovani

ISTRUZIONI

Ciascuna scuola potrà partecipare con un solo team di massimo 5 studenti coordinato da un/una docente tutor della stessa scuola. La squadra dovrà:

1. Compilare il modulo di partecipazione sul sito di Europascuola in ogni sua parte,

2. Realizzare un video di massimo 60 secondi sul tema “L’Europa che sogniamo”,

3. Caricare il video sulla piattaforma che verrà comunicata dopo l’iscrizione al concorso Caratteristiche dei video I video dovranno avere una durata massima di 60 secondi Potranno essere girati prevalentemente in lingua italiana o inglese Dovranno rispettare i diritti sul copyright (compilando il modulo di partecipazione, il team si impegna al rispetto del copyright nell’utilizzo di immagini e/o musiche).

SCADENZE

Le scuole possono iscriversi compilando in ogni sua parte il modulo di partecipazione entro le ore 24.00 del 31 marzo 2022. Non potranno essere prese in considerazione le candidature di più team di una stessa scuola. Non sarà possibile ammettere al concorso domande che arriveranno oltre tale data. Il modulo di partecipazione contiene un Allegato che dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato dal/dalla docente tutor e dal/dalla dirigente dell’Istituto scolastico, e caricato in pdf nello stesso modulo. Le squadre iscritte riceveranno le istruzioni per caricare il proprio video all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di iscrizione. Per qualsiasi dubbio di natura tecnica si prega di scrivere a redazione@europascuola.eu

SELEZIONE

I materiali saranno valutati da una Commissione composta da membri della Rappresentanza della Commissione europea, dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, di INDIRE, dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, della Sapienza Università di Roma e dell’Università Roma Tre. Ciascuna domanda potrà ricevere un massimo di 100 punti. La graduatoria stabilita dalla Commissione (insindacabile) sarà comunicata alle squadre partecipanti via e-mail. I materiali inviati da tutti i partecipanti saranno diffusi su https://www.europascuola.eu/

PREMI Le squadre che si classificheranno nei primi 5 posti della graduatoria vinceranno un viaggio di due giorni (un pernottamento) a Bruxelles per visitare le istituzioni europee, offerto dalla Commissione europea. Le squadre dovranno essere accompagnate dai tutor indicati nella domanda. La data del viaggio (unica per le cinque squadre e non oltre la fine del 2023) sarà concordata tenendo conto delle problematiche relative al Covid-19. Tutti gli altri partecipanti al concorso riceveranno un attestato di partecipazione.

INFORMAZIONI FINALI Tutti i video che parteciperanno al concorso verranno pubblicati sul canale Youtube di Europascuola e diffusi sui canali web e social dell’associazione Europascuola. Si invita a consultare la privacy policy dell’associazione

Europascuola sul sito :

https://www.europascuola.eu, è possibile scrivere a redazione@europascuola.eu

Per informazioni contattare Europe Direct Molise scrivendo a: europedirectmolise@provincia.campobasso.it

Redazionale in autogestione a cura di Europe Direct Molise nell’ambito del Piano di azione 2022- Convenzione di partenariato n. 7 2021/2025-Convenzione annuale n. 7/2022. La Commissione europea non è responsabile del contenuto dell’articolo.