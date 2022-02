Aperte le candidature per il 30° premio Lorenzo Natali dedicato ai giornalisti coraggiosi

CAMPOBASSO. Al via le candidature per il premio giornalistico Lorenzo Natali (#NataliPrize), il premio giornalistico dell'Unione europea. Quest'anno, in occasione del 30o anniversario, il premio rende merito ai giornalisti che hanno fatto informazione su tematiche quali la disuguaglianza, la povertà, il clima, l'istruzione, la migrazione, l'occupazione, il digitale, l'assistenza sanitaria, la pace, la democrazia e i diritti umani. Jutta Urpilainen, Commissaria per i Partenariati internazionali, ha dichiarato: "Il premio giornalistico Lorenzo Natali è arrivato alla 30a edizione. Il regresso democratico a cui abbiamo assistito durante la pandemia, le minacce ibride, la disinformazione e la riduzione dello spazio per la società civile sono tutti fenomeni preoccupanti di cui si occupano i giornalisti più coraggiosi.

Come illustrato al vertice per la democrazia di dicembre, l'UE sostiene fermamente le libertà fondamentali e coloro che le difendono, spesso correndo numerosi rischi personali. Il premio Lorenzo Natali è simbolo del nostro sostegno a coloro che danno voce a chi non ne ha e portano alla luce la verità." Condizioni per la presentazione delle domande I giornalisti possono concorrere con i propri lavori in formato scritto, audio e video scegliendo una tra le tre categorie seguenti: Gran premio: per pubblicazioni in un organo di stampa con sede in uno dei paesi partner dell'Unione europea. Premio Europa: per pubblicazioni in un organo di stampa con sede nell'Unione europea. Premio per il miglior giornalista emergente: per pubblicazioni di giornalisti di età inferiore ai 30 anni in un organo di stampa nell'Unione europea o in uno dei suoi paesi partner. La domanda dev'essere presentata online in una delle cinque lingue accettate (inglese, francese, portoghese, spagnolo o tedesco).

Le candidature sono aperte fino al 31 marzo 2022 alle ore 23:59 CET (ora dell'Europa centrale). Selezione dei vincitori Una giuria composta da eminenti giornalisti internazionali e specialisti dello sviluppo internazionale provenienti da tutto il mondo sceglierà i vincitori di ciascuna categoria. Ciascun vincitore riceverà 10 000 €. Al vincitore nella categoria "Miglior giornalista emergente" sarà inoltre offerta un'esperienza di lavoro con un media partner. I vincitori verranno annunciati nel corso della cerimonia di consegna del premio giornalistico Lorenzo Natali durante le Giornate europee dello sviluppo 2022, che si terranno dal 14 al 15 giugno 2022. Contesto Il premio è assegnato in memoria di Lorenzo Natali, ex Commissario europeo per lo sviluppo e strenuo difensore della libertà di espressione, della democrazia e dei diritti umani. Il premio ha mantenuto vivo il suo spirito durante gli ultimi trent'anni rendendo merito ai giornalisti le cui storie mettono in luce le sfide comuni che il pianeta e i cittadini devono affrontare, ispirando il cambiamento.

Il premio è stato promosso dalla Commissione europea nel 1992 per ricompensare e celebrare il coraggio e l'eccellenza delle pubblicazioni relative a temi connessi allo sviluppo sostenibile e inclusivo.

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/rendere-merito-ai-giornalisti-coraggiosi-aperte-lecandidature-il-30deg-premio-giornalistico-lorenzo-2022-02-15_i

Per informazioni contattare Europe Direct Molise scrivendo a: europedirectmolise@provincia.campobasso.itRedazionale in autogestione a cura di Europe Direct Molise nell’ambito del Piano di azione 2022- Convenzione di partenariato n. 7 2021/2025-Convenzione annuale n. 7/2022. La Commissione europea non è responsabile del contenuto dell’articolo.