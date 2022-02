Corpo europeo di solidarietà: formazione online

CAMPOBASSO. La piattaforma di formazione online del Corpo Europeo di Solidarietà offre un'ampia gamma di moduli di apprendimento relativi al volontariato e a molti altri argomenti per avvicinare i giovani ai propri obiettivi personali e professionali. I A chi si rivolge La piattaforma è aperta ai volontari attuali o futuri che vogliono ottenere maggiori informazioni sul Corpo Europeo di Solidarietà e farsi ispirare per la loro esperienza futura. Per accedere alla piattaforma è necessario: -Registrarsi al Corpo Europeo di Solidarietà creando il proprio account su: https://europa.eu/youth/ solidarity_it -Dopo aver effettuato il login, andare su "Formazione online" e scegliere la propria esperienza di apprendimento. Nella piattaforma si ha accesso a cinque moduli di formazione che approfondiscono diversi aspetti del processo di apprendimento: -How do you EU -Have it your way -A whole new world -The journey continues -Broaden your horizons Una volta entrati nella piattaforma si potrà accedere anche alla sezione biblioteca, dove si avranno a disposizione ulteriori risorse per l'apprendimento, come la guida alla Formazione Generale Online che comprende numerose attività. –

https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corpsgeneral-online-training-available

Per informazioni contattare Europe Direct Molise scrivendo a: europedirectmolise@provincia.campobasso.it

