Unione europea della salute: con Hera 1,3 miliardi di euro per le emergenze sanitarie 2022

CAMPOBASSO. Unione europea della salute: primo piano di lavoro Hera da 1,3 miliardi di euro per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie nel 2022.

La nuova Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (Hera) ha presentato il suo primo piano di lavoro annuale, che nel 2022 avrà una dotazione di 1,3 miliardi di euro per la prevenzione, la preparazione e la risposta rapida alle emergenze sanitarie transfrontaliere.

Con l'adozione del piano di lavoro per il 2022 da parte del consiglio dell'Hera, l'Autorità può ora iniziare ad attuare azioni volte a rafforzare le capacità di preparazione e di risposta all'interno dell'Ue, affrontare le vulnerabilità e le dipendenze strategiche e contribuire a rafforzare l'architettura globale per le emergenze sanitarie. Nell'annunciare l'adozione del piano di lavoro al Consiglio Epsco informale di Grenoble, Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Dopo due anni di pandemia sappiamo che la capacità di rispondere con decisione alle emergenze sanitarie transfrontaliere deve essere il perno di un'Unione europea della salute forte. L'Hera è già attiva e si adopera per garantire la disponibilità di contromisure mediche nel presente, ma anche per garantire che siano disponibili gli strumenti giusti per eventuali minacce per la salute future.

L'adozione del primo piano di lavoro consentirà all'Hera di dare il via alla sua fondamentale missione, facendola diventare la torre di guardia della sicurezza sanitaria dell'Ue per le future minacce sanitarie, oltre che un attore chiave per la preparazione alle crisi sanitarie a livello mondiale." Pilastro fondamentale di un'Unione europea della salute forte, l'Hera ha definito una serie di obiettivi ambiziosi per il 2022, sia nel contesto dell'attuale risposta alla Covid-19 sia per la preparazione a potenziali minacce per la salute future

