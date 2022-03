Nutrigenera, per la cura dell’orto e giardino biologico

Dall’esperienza pluriennale nel settore dell’Agricoltura Biologica Professionale, Msbiotech, azienda produttrice di soluzioni innovative e a zero impatto ambientale, ha creato la linea Nutrigenera appositamente sviluppata per la cura di orto e giardino, in grado di soddisfare le esigenze del consumatore che cerca soluzioni efficaci, sostenibili e sicure per l’uomo, l’ambiente e gli animali domestici.

I prodotti della linea Nutrigenera si caratterizzano per la presenza di un pool esclusivo di microrganismi probiotici delle piante.

I microrganismi Probiotici contenuti nei prodotti NUTRIGENERA, selezionati ad altamente specializzati per essere “Bíopromotori” naturali dello sviluppo delle piante, sono in grado di rendere più assorbibili elementi poco disponibili, in particolare ferro e fosforo, quest’ultimo indispensabile per la radicazione e per la fioritura.

Le micorrize, ad esempio, hanno la caratteristica di promuovere la crescita delle radici, migliorando la capacità di assorbire acqua ed elementi nutritivi e, allo stesso tempo, formando una barriera che consente maggiore protezione dall’attacco di alcuni patogeni del suolo.

La maggiore capacità di assorbimento di acqua e minerali, si traduce in una maggiore attività biochimica e quindi produzione di zuccheri utili allo sviluppo di fiori e frutti.

Benefici:

- maggiore efficienza della nutrizione

- maggiore efficienza dell’apparato radicale

- migliore assorbimento di acqua e sostanze nutritive

- maggiore salubrità di frutta e verdura.

- maggiore resistenza agli stress.

TRICOMIC è un prodotto costituito da spore vitali di funghi micorrizici arbuscolari (AM) del genere Glomus spp. e batteri della rizosfera in formulato microgranulare.

Distribuito a diretto contatto delle radici al momento del trapianto, determina una maggiore espansione dell’apparato radicale creando una simbiosi benefica con la pianta. TRICOMIC garantisce un rapido sviluppo dell’apparato radicale, migliora l’efficienza della pianta nell’assorbire acqua ed elementi nutritivi e incrementa positivamente la qualità e la quantità di fiori e frutti.

ISTRUZIONI PER L’USO

Per una migliore efficacia si consiglia di applicare il prodotto a diretto contatto con le radici nella buca al momento del trapianto.

Ideale per piante orticole, arbusti, alberi da frutto e fiori in vaso.

Da 10-20 gr sino a 50-150 gr per pianta in base alle dimensioni ed alla tipologia della pianta stessa.

