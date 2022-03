«Ci siamo rifatti il look», scopri il nuovo store OVS in via Corsica

TERMOLI. OVS: questo il marchio che a Termoli, in via Corsica, si è rifatto il look. Stamani la riapertura del notissimo punto vendita, dopo un restyling davvero significativo e altrettanto apprezzato da chi oggi è stato richiamato dalla novità.

Non poteva cominciare meglio questa nuova avventura nel mondo dell’abbigliamento, in una splendida giornata di sole, dopo giorni di cielo cupo e gelo. Una sfida imprenditoriale sostenuta da Americo Caldarone in un momento così delicato, che va confortata e sottolineata. Scopri le nuove collezioni SpringSummer per donna, uomo e bambino, nell’ambito di un progetto di alta sostenibilità, incentrato sullo slogan: Possiamo fare di più con meno».

OVS continua anche nello store di Termoli il percorso verso una moda a ridotto impatto sull'ambiente, con l’insegna “Lessi s better”, per uno stile minimal e monochrome.

