L’associazione Alta Marea inaugura il corso di “recitazione, regia e sceneggiatura”

TERMOLI. L’associazione culturale Alta Marea ha inaugurato, qualche giorno fa, il corso di “recitazione, regia e sceneggiatura” che si terrà nelle prossime settimane - il corso comincerà i primi giorni di aprile- presso l’Università degli studi del Molise, con sede a Termoli. L’associazione culturale, già la scorsa estate inaugurò nella nostra città la prima edizione del festival del cinema e dell’arte, che si tenne nel borgo antico, nel mese di agosto. Sull’onda del successo conseguito, non soltanto per la prima edizione del festival, ma anche per gli altri eventi culturali di cui si sono fatti promotori: come ad esempio la rassegna cinematografica dal titolo: “Fuori dall’Alta marea”, che si tenne a fine estate ad Agnone. Ma non solo cinema, anche le numerose presentazioni di libri sulla spiaggia in compagnia di diversi autori, sempre ideate e organizzate dall’associazione Alta Marea.

Il direttore artistico Antonio de Gregorio, assieme al presidente dell’associazione Ettore Fabrizio e a tutti gli altri membri dell’associazione hanno inaugurato il primo corso completo di regia, recitazione e sceneggiatura, che darà la possibilità agli studenti di realizzare un monologo, così da avere a disposizione tutti gli strumenti per entrare a far parte un po’ del mondo cinematografico, scoprendo i segreti che si celano dietro ad una regia cinematografica o dietro la recitazione.

Il corso si articolerà in 20 ore di lezioni frontali. Queste lezioni daranno allo studente tutte le tecniche di scrittura, di recitazione e di linguaggio per realizzare un monologo completo. Il monologo sarà valutato ai fini dell’esame finale del corso. Il corso sarà tenuto da diversi docenti: dal regista Antonio De Gregorio, che si occuperà di rudimenti per l’insegnamento della regia; dall’attore Marco Caldoro, che insegnerà tutte le tecniche di recitazione e dalla scrittrice Dalila Catenaro, che si occuperà di scrittura. L’inizio del corso è previsto per il mese di aprile. Il costo del corso completo è di 150 euro, comprensivo di tutti e tre i corsi e della realizzazione del monologo, che varrà come esame finale del corso.

Per info e prenotazione si può contattare il seguente indirizzo mail: info@altamareafestival.it, oppure al seguente numero di telefono, anche per WhatsApp :3760042389, nonché il numero dell’associazione Alta Marea. Tra i contatti c’è il sito www.altamareafestival.it dove sarà possibile scaricare il programma del corso, ed è possibile avere ulteriori informazioni sui canali Facebook e Instagram. Sarà possibile frequentare il corso anche online e verranno fatte delle registrazioni delle lezioni, che potranno essere utili agli iscritti ai fini dell’esame e per tutti coloro che non hanno la possibilità di partecipare alle lezioni in presenza. Il corso che si terrà all’Unimol ed è patrocinato dal comune di Termoli.

