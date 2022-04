I sali minerali della salute, segui il video di Benessence

L'importanza dei sali minerali - Benessence

I sali minerali sono sostanze inorganiche che garantiscono moltissime attività e reazioni biochimiche all'interno del nostro corpo. Gli esseri viventi non sono in grado di sintetizzare né di immagazzinare autonomamente alcun minerale: i sali, infatti, vengono assimilati attraverso l'acqua e gli alimenti.

Ma quanto sono importanti per la nostra salute?

Magnesio e potassio sono sali minerali che svolgono un ruolo fondamentale nel funzionamento biologico di tutti gli organismi viventi e contribuiscono al loro benessere.

Il magnesio è un elemento essenziale alla crescita di ossa e denti, alla riduzione di stanchezza e affaticamento e al corretto funzionamento dei muscoli e dei nervi; inoltre interviene nella regolazione dell'equilibrio elettrolitico e nella stimolazione del metabolismo energetico.

Il potassio regola il corretto funzionamento muscolare - prevenendo spasmi e crampi - e del sistema nervoso; inoltre tende a contribuire al mantenimento di una buona pressione sanguigna e al ripristino dell'equilibrio idrico-salino del nostro corpo.

Entrambi questi sali minerali sono tra gli ingredienti più utilizzati in assoluto per la formulazione di integratori alimentari con finalità idratanti e diuretiche. Assieme all'acqua, diventano fondamentali per il mantenimento dell'equilibrio idro-salino soprattutto degli sportivi, in quanto contrastano la perdita di sali minerali durante l'attività fisica contribuendo a ripristinare l'equilibrio elettrolitico, aiutano e stimolano il recupero di tono ed energia dopo lo sforzo fisico e sono necessari allo svolgimento delle funzioni metaboliche.

