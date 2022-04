Un altro gran giorno a Progetto Salute

TERMOLI. Un camion gru partito da Strasburgo è arrivato ieri l'altro a Progetto Salute, ci ha recapitato un apparecchio per il laboratorio analisi che è il terzo consegnato in Europa. Non senza difficoltà per la mole dello strumento, i tecnici con una gru sono riusciti, facendolo passare per il balcone dall'esterno, a posizionarlo all'interno del laboratorio analisi di Progetto Salute.

Per fare analisi di laboratorio bisogna avere gli strumenti, sembra un'ovvietà. NON È COSI'.

Molti vendono e vantano di fare esami di laboratorio, nella realtà senza avere nessuna macchina per farli, a volte senza avere, neppure il laboratorio analisi.

Il nostro laboratorio analisi chimico cliniche si è da sempre dotato dei migliori apparecchi tecnologici in assoluto per poter sempre rispondere a qualsiasi richiesta di esame. SI LO FACCIAMO.

Ogni volta che si affaccia sul mercato uno strumento migliore, nel giro di breve arriva nel nostro laboratorio. Ribadisco per fare laboratorio analisi bisogna averne gli strumenti, E NON SEMPRE È COSI'.

Oggi però ci siamo detti, che era il momento di abbracciare la chimica digitale e abbiamo acquisito la migliore macchina di laboratorio esistente sul mercato che sostituirà buona parte degli apparecchi che abbiamo in essere. Questo apparecchio garantisce l'esecuzione della maggior parte degli esami di laboratorio esistenti. Credo che i centri che lo abbiano acquisito e ricevuto possano contarsi sulle delle dita di una mano e nello specifico siano 3 o 4 al massimo.

Grandi centri ospedalieri chiaramente.

Questa macchina è proprio una rivoluzione, 1.500 esami/ora processati, ogni passaggio codificato e certificato, tutto in digitale con meno rifiuti liquidi speciali a tutela ambiente, e con un controllo di procedure e qualità direttamente gestito da tecnici on line 24h da Strasburgo. Qualsiasi anomalia tramite tecnologie predittive che prevengono potenziali guasti, blocca il meccanismo e appronta la soluzione.

La traduzione di tutto questo: dati certi, precisi, verificati in ogni passaggio.

Nessun costo aggiuntivo sugli esami, aumentata celerità nelle risposte, attendibilità massima.

Si può fare laboratorio analisi in tanti modi, NOI LO FACCIAMO COSI'.

Aggiungo, se domani venisse fuori un apparecchio migliore tecnologicamente, nel giro di breve sostituirebbe anche questa meraviglia appena acquisita. Noi facciamo così, DA SEMPRE.

Abbiamo dovuto firmare una liberatoria che consentisse ai primari ospedalieri e ad altre figure sanitarie apicali, qualora volessero, l'accesso alla Ns struttura per vedere e conoscere questa macchina, questa tecnologia e le relative procedure. L'abbiamo fatto con grande piacere, condividere eccellenze fa bene a tutta la sanità.

Gli altri fanno scelte diverse, e anche grandi business, non sempre rispettando neppure i requisiti minimi, (vedi test rapidi per Covid-19, test ai quali non credevamo per la scarsa specificità e attendibilità) e quindi abbiamo deciso di non farli rinunciando al "business".

NOI non siamo così, del resto, non siamo mai stati CHIUSI o SOSPESI, anche se qualcuno diffondeva queste voci. SARA' UN CASO????

Grazie ai nostri utenti e alla Bio Groupe Medical System.

Dottor Tommaso Occhionero

