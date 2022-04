"Piccola Baccaleria dell'Hotel Venezia", un nuovo spazio esclusivo a Vasto Marina

VASTO MARINA. Grandi novità a Vasto Marina. Presso l' Hotel Venezia nasce la "Piccola Baccaleria". Si tratta una saletta privé, per max 25 persone, per degustazione principalmente di baccalà, ma anche di altre specialità di pesce o carne.

La saletta sarà intitolata a Mario Pascucci, chef vastese scomparso un anno fa.

Un ambiente esclusivo, ma anche famigliare, ricercato e riservato. Ideale per appuntamenti di lavoro o per eventi (compleanni, lauree, piccole ricorrenze).

Si potrà accedervi solo con prenotazione. Per rendere ancora più unica la tua cena o il tuo pranzo c'è la possibilità che questi ultimi siano accompagnati dalla avvolgente e rilassante musica del piano bar del musicista Giulio Federici.

Piatto forte ovviamente il baccalà in tutte le sue mille declinazioni, che è d'altronde la grande scommessa gastronomica del gestore dell'Hotel Venezia Angelo Pollutri.

Quest'ultimo tiene a precisare che: "Il mestiere dell'albergatore sta cambiando e il legame con il territorio è sempre più fondamentale e non basta più puntare sui servizi classici di un hotel.

La promozione di un territorio passa per la gastronomia e le tradizioni culinarie che devono essere sempre più un binomio originale ed esclusivo.

Abbiamo scelto il baccalà perché fa parte di quei prodotti a conservazione naturale che caratterizza la cucina del territorio Vastese sia al mare, che in collina e in montagna.

Oltre al privé continuiamo con le serate sul nostro terrazzo nel fine settimana con la musica sempre presente.

Il privè lavora tutti i giorni a pranzo o a cena per occasioni come compleanni, anniversari e feste di laurea. Nei fine settimana abbiamo la promozione "B&B" Bed & Baccalà per chi viene da fuori regione".

Inoltre per il ponte della Liberazione, il 23 a cena e il 24 e 25 aprile a pranzo, la "Piccola Baccaleria" presenta un fantastico menù con musica dal vivo a base di carciofo, baccalà, e agnello. Il tutto accompagnato da delle ottime bollicine.

Per prenotazioni e info: 388-7511940 e 0873-801475.