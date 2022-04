"Amiamo la vita": il 28 aprile la giornata della sicurezza sul lavoro è targata Cianciosi soluzioni edili

TERMOLI. Cianciosi soluzioni edili, anche per risolvere un problema annoso, un’esigenza ineludibile, legislativamente obbligatoria, come la sicurezza sul lavoro.

E lo fa in occasione di giovedì 28 aprile, quando si celebra la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro.

L’organizzazione internazionale, la Ilo, così la definisce:

«Lavoratori, datori di lavoro, governi e enti di tutto il mondo attivi nel settore della salute e della sicurezza, in collaborazione con l’Organizzazione internazionale del Lavoro (Ilo), celebrano il 28 aprile la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro ponendo l’accento sulla necessità di creare una nuova “cultura della sicurezza” al fine di ridurre o prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali che provocano, in media, 6mila morti al giorno».

Un monito che non poteva lasciare indifferente l’imprenditore Dante Cianciosi, fondatore e titolare dell’azienda che sorge al nucleo industriale, assieme ai suoi collaboratori.

Per questo, giovedì 28 aprile, ci sarà l’iniziativa “Promozione sicurezza”, con mani protese e cuore che batte, poiché la protezione individuale e collettiva è davvero un “must” per chi opera con aziende, famiglie, cantieri.

«Facciamo la nostra parte – recita la locandina della campagna lanciata dalla Cianciosi soluzioni edili - crediamo fortemente nel valore della vita in sicurezza ed in occasione della giornata mondiale della sicurezza siamo organizzati culturalmente, tecnicamente e commercialmente a spiegarvi i benefici della prevenzione attraverso l’utilizzo dei sistemi da noi presenti», ma come verrà realizzata?

Attraverso l’offerta di una scontistica davvero straordinaria su tutti gli articoli e i prodotti che afferiscono al mondo del safety, che sia individuale o logistico-strutturale, una gamma amplissima quella messa a disposizione, negli orari di consueta apertura, opportunità da cogliere al volo, anche per rimarcare l’attenzione e la sensibilità mostrata rispetto a un tema che deve restare centrale nelle dinamiche d'impresa, come ci ha sottolineato il patron Dante Cianciosi, che da 40 anni e oltre è sulle breccia, attraverso un percorso evolutivo che ha portato esperienza e background, fino alla proposte del concept unico nel punto vendita esteso di via Giulio Pastore, spazio ideato per accogliere e dare forma al progetto della tua casa.

Un progetto da seguire passo dopo passo sino alla sua completa definizione in assoluta sicurezza, il messaggio che si lancia nella ricorrenza del 28 aprile deve essere virtuoso, affinché si mettano a dimora le radici di una maggiore consapevolezza.

«La nostra mission, personale e aziendale, è vedere tutti coloro che al mattino escono e operare nelle loro mansioni tornare senza alcun rischio per la propria incolumità e questa speranza è alla base di iniziative e scelte promozionali quali quella che abbiamo intrapreso per la giornata mondiale della sicurezza nei luoghi di lavoro».

Tuttavia, il concetto si amplia, perché il rispetto pedissequo delle normative di settore vigenti, non solo rappresenta un bastione di serietà e responsabilità, ma influisce e non poco anche sul buon andamento del ciclo economico e degli impatti e risvolti di socialità diffusa, poiché nelle sequele di controlli, ispezioni, verifiche, laddove si rilevassero criticità, tutto questo non farebbe che rallentare le medesime attività e a cascata tutta la filiera ne risentirebbe.

Negli ultimi tempi, l’eccesso di domanda su talune tipologie di interventi ha forse ridotto l’attenzione, a causa dei ritmi divenuti assai sostenuti, per questo occorre riportare la sicurezza al centro del villaggio, del cantiere, ripristinando quell’approccio lungimirante che sin dagli albori degli anni Novanta ha fatto imprimere una rivoluzione copernicana nell’ambiente edilizio e delle costruzioni.

Tutto questo raggiungibile a portata di mano giovedì 28 aprile, attraverso l’offerta a scontistica maggiorata, per una galassia merceologica davvero versatile, che va dai dispositivi di protezione individuale, numero davvero enorme, come scarpe, vestiario, cuffie, caschi, occhiali, fino all’attrezzatura da porre in cantiere vedi le barriere anti-caduta, affinché si possano prevenire gli infortuni.

La promozione avverrà anche dando consulenza di beni e strumentalità, mostrando tutto ciò che è nelle capacità e nelle corde della Cianciosi soluzioni edili, per inquadrare la messa in sicurezza di un cantiere nell’accezione generale che nello specifico.

«Spiegheremo in dettaglio come si utilizzano talune attrezzature, come ci si prepara ad andare al lavoro, aggiungendo uno sconto particolare, molto alto. Sarà una giornata in cui il nostro obiettivo è l’esclusiva sensibilizzazione tecnica e culturale la sicurezza nell’ambiente lavorativo. Vorremmo incontrare il maggior numero di persone possibili, di imprese, a cui illustrare la capacità di utilizzo della nostra varietà di prodotti».

Dalle 7 alle 18 di giovedì 28 aprile, dunque, meta obbligata la sede d’impresa Cianciosi soluzioni edili, che sarà il cuore della sicurezza sul lavoro nel basso Molise, sposando la causa nobile portata avanti dalle organizzazioni internazionali a partire dal 2003.

Un’adesione spontanea, ma non estemporanea, poiché si inserisce nel solco di una pluridecennale attenzione a far crescere la cultura della sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro.

«Il nostro sogno è sempre quello di portare e innalzare qualità laddove siamo presenti».

