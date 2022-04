L’Erboristeria “L’Elicriso” cambia sede: per l’occasione un’imperdibile promozione

Dal 1° maggio 2022 la storica erboristeria medica “L’Elicriso” di Termoli cambia sede e si trasferisce in corso Nazionale 29, accanto a Kasanova. In un contesto rinnovato e ancora più accogliente per i clienti continueranno a trasmettere la lunga tradizione erboristica nata nella cittadina molisana oltre 40 anni fa.

La storia dell’erboristeria “L’Elicriso” inizia infatti nel giugno 1981 dalla passione e dalle competenze in materia di Maria Caterina Gentile, erborista, e del dottor Leonardo Cuccia, medico dermatologo ed erborista. Aprire un’erboristeria in quegli anni è stata una scelta innovativa, perché non si conoscevano e non si apprezzavano appieno i benefici dell’utilizzo di prodotti naturali per la salute. Dal 2008, la tradizione erboristica si arricchisce con il dottor Simone Cuccia, erborista e dottore in nutrizione umana, che assume la gestione dell’attività di famiglia ed estende alcuni servizi.

Un team dunque multidisciplinare e preparato, pronto a consigliare i prodotti più efficaci per la cura della pelle e per il benessere psicofisico.

I servizi: consulenza specializzata

L’elemento distintivo dell’erboristeria “L’Elicriso” è la profonda conoscenza delle piante e delle loro proprietà benefiche, alla quale si aggiunge la preparazione specialistica in ambito dermatologico e nutrizionale. Tra i servizi offerti ci sono infatti le consulenze nutrizionali, tenute dal dottor Simone Cuccia, e le consulenze di dermatologia, curate dal dottor Leonardo Cuccia.

Sono realizzate seguendo i metodi più aggiornati e avvalendosi dell’utilizzo di prodotti biologici certificati accuratamente selezionati e rimedi meticolosamente studiati.

Una volta entrati nell’erboristeria medica, i professionisti presenti saranno disponibili ad ascoltare le esigenze di tutti e ad individuare le proposte più adeguate alla problematica riscontrata.

I prodotti: piante e rimedi naturali

In negozio, ampio spazio è riservato al settore fitoterapico per venire incontro alle esigenze salutistiche di chi si affida all’esperienza e alla preparazione dello staff.

Sono disponibili numerosi integratori senza glutine, senza lattosio e senza zuccheri aggiunti. Estratti secchi titolati, tinture madri, gemmoderivati, oli essenziali, oli spremuti a freddo e oleoliti.

C’è inoltre una vasta gamma di piante sfuse di altissima qualità, che permettono di formulare tisane personalizzate in base alle necessità. Potrete inoltre acquistare tisaniere e infusiere con le quali esaltare gli aromi delle combinazioni preparate appositamente per voi. L’attività dispone inoltre di una serie di lampade ad ultrasuoni e diffusori di essenze per l’aromaterapia, che sono il modo più sicuro e salutare per profumare l’ambiente. L’evaporizzazione è infatti dolce e delicata e senza combustione e la micro-umidificazione rispetta le vie aeree non provocando secchezza. È per questo molto indicata per chi ha problematiche respiratorie.

Trattano infine i fiori di Bach, quelli originali, sia i singoli fiori sia le composizioni realizzate ad hoc.

Bellezza e salute: la fitocosmesi

L’erboristeria “L’Elicriso” propone solo l’eccellenza della fito-cosmesi italiana, con prodotti Ecobio, Nichel Tested, Vegan Ok, realizzati con ingredienti naturali e biologici. Ci sono creme per il viso, maschere per il viso, sieri, creme corpo, bagnoschiuma, shampoo, balsamo, maschere per capelli e linee di colorazione 100% naturali all’hennè, senza resorcina e senza parafendillamina, adatte a chi ha particolari allergie o per chi è in dolce attesa.

I prodotti di cosmesi naturale hanno una texture piacevole e sono indicati per chi ha pelli molto delicate, allergie e per la cura della pelle dei bambini.

Promozione del mese di maggio: ecco i dettagli

In occasione del trasferimento, per tutto il mese di maggio 2022 ci sarà uno sconto del 10% su ogni acquisto e un gadget a scelta fino ad esaurimento scorte.

Chi visiterà la nuova sede riceverà inoltre tantissime mini pochette omaggio con all’interno una selezione di prodotti da provare.

Il team dell’erboristeria medica “L’Elicriso” vi aspetta dal 1° maggio in Corso Nazionale 29, Termoli.

Per avere tutti gli aggiornamenti potete seguire la pagina Facebook dell’attività Erboristeria Medica L’Elicriso.

