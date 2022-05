Inebriatevi con la squisita cortesia di Tina e Umberto e col "Profumo di pane & caffè"

TERMOLI. Amore e passione trasfusi mirabilmente in un progetto di vita, è questa la sfida professionale di “squadra” che una giovane e davvero simpatica coppia di origine lucerina ha voluto sostenere a Termoli, sì, proprio sulla costa adriatica, trasferendo una tradizione di 4 generazioni per ampliare l’offerta a disposizione di residenti e turisti, famiglie e chi lavora sul territorio.

Si chiamano Umberto Piacquadio e Tina Ruggiero e vi aspettano da lunedì scorso, 9 maggio, giorno dell’inaugurazione, nell’accoglientissimo locale di via Arti e mestieri, dove hanno trasportato tutto il loro entusiasmo per la famiglia che a breve compie un anno, ma loro sono coppia affiatata da sempre praticamente, e soprattutto per la realizzazione di un sogno, un’attività su cui hanno investito il loro futuro.

E si avverte proprio il “Profumo di pane e caffè”, primo step di un progetto più ampio che vi condurrà nel mondo magico della panificazione.

Davvero stupendo il modo in cui vi abbracciano con un sorriso spontaneo da dietro il bancone o ai tavolini del locale che sorge nel cuore della zona artigianale di Termoli, un modello che dovrebbe essere clonato.

Fa altrettanto piacere che abbiano scelto la nostra città e loro da pugliesi doc, attraverso la frequentazione negli anni di Campomarino lido se ne sono innamorati, come tantissimi, Termoli nel cuore sempre, ma anche Lucera nel cuore, tanto che propongono tutti i prodotti tipici magnifici di questa peculiarità daunia, una specificità gastronomica di cui vanno fieri, appunto, da quattro generazioni.

Un parcheggio comodo che qui è un valore aggiunto, per raggiungerli facilmente, poi si entra nella galassia della bontà, dalle colazioni agli aperitivi, dai pranzi con menù del giorno rigorosamente, affidato alla fantasia di Tina, caffetteria, pizza, dolci, rustici, prodotti salati da urlo e ci tengono a sottolinearlo, un ambiente pulito e igienicamente perfetto.

Uno spazio sopraelevato per momenti anche di riservatezza e di lavoro, ben congegnato, per degustare pietanze e sorseggiare bevande.

Non manca davvero nulla.

Vederli con quel sorriso fa venire voglia di assecondarli, ma gli occhi vengono rapiti da una miriade di prodotti di cui spazi e bancone sono disseminati e troviamo nomi che non conoscevamo e chiaramente la curiosità non è solo della vista, ma del gusto.

Focacce e pizza mettono alla corda per davvero chi volesse conservare un minimo di aplomb, intorno è un bar con tutti i crismi, tanto per mimetizzare l’acquolina in bocca.

Insomma, breakfast, lunch e brunch, ma in stile rigorosamente e assolutamente succulento lucerino.

Biscottoni, anche della nonna con cioccolato, una serie infinita di “scaldatelli”, ai 7 cereali, alle patate, tarallini alla cipolla, al gusto pizza, all’olio, alla cipolla e uvetta, “mbriachill”, panini con la parmigiana, stuzzichini, panzerotti, pasticceria coi bocconcini ripieni a vari gusti, come l’amarena, cornetti, ovviamente, un posto che ti scalda il cuore, bar e tavola calda, in attesa dell’ultima evoluzione, quella del panificio, ma ne parleremo più avanti.

Per intanto, godetevi la festa delle papille gustative e la gioia degli occhi nell’allegria e nella cortesia di Tina e Umberto. Vi aspettano tutti i giorni in via Arti e mestieri, perché tutti possiate inebriarvi del “Profumo di pane e caffè”.

In bocca al lupo Tina e Umberto.

Galleria fotografica