Adriatica Car raddoppia: ora anche carrozzeria e officina meccanica con servizi innovativi e vantaggiosi

TERMOLI. Se finora molti la conoscevano come concessionaria per la vendita e il noleggio di automobili, in via Corsica, Adriatica Car srl da oggi amplia la sua offerta per soddisfare ogni necessità e diventa anche carrozzeria e officina meccanica. E lo fa rilevando un’attività termolese storica, l’ex carrozzeria Finamore, della quale mantiene lo staff di meccanici esperti a garanzia della massima professionalità e affidabilità. Anche la sede resta la stessa: via Arti e Mestieri 13. Il nuovo polo di Adriatica Car nasce quindi sotto il segno della continuità, ma con tanta innovazione nei servizi offerti.

Il titolare e lo staff, ben consapevoli del periodo delicato, hanno deciso in primis di venire incontro alle necessità economiche del cliente, offrendo la possibilità di pagamenti dilazionati in 12 mesi su tutti i lavori di riparazione fino a 3500€. Un’opzione più unica che rara nel settore automobilistico.

Oltre a offrire tutti i servizi ordinari di controllo, manutenzione e riparazione dei veicoli, grande considerazione è data all’assistenza in caso di incidenti. Il personale garantisce prima di tutto un soccorso stradale 24/24h; in seguito un consulente spiega con attenzione come comportarsi e si occupa di gestire le pratiche assicurative. Per tutto il tempo necessario alla riparazione, al cliente viene fornita un’autovettura di cortesia.

La nuova officina di via Arti e Mestieri sceglie di puntare molto anche sull’avanguardia; per citare solo i due esempi più importanti, la lucidatura viene effettuata per mezzo di prodotti nanotecnologici, che permettono di rifinire il veicolo in modo brillante e duraturo e lo proteggono creando un sottile rivestimento resistente agli agenti atmosferici.

L’officina è dotata poi di un banco di riscontro digitale. Cos’è? Per i non addetti ai lavori, il banco di riscontro è uno strumento che serve a raddrizzare la scocca del veicolo in seguito a un grosso urto, e la tecnologia digitale come quella usata da Adriatica Car garantisce la più elevata precisione possibile.

Lo staff di Adriatica Car, forte di un’esperienza maturata in decenni di lavoro nel settore automobilistico e metalmeccanico, saprà ascoltare i bisogni di ogni cliente e mettere a sua disposizione il massimo della competenza per soddisfarlo al meglio, sempre.

La nuova officina e carrozzeria Adriatica Car vi aspetta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, in via Arti e Mestieri 13.

Per ogni informazione o per richiedere un preventivo senza impegni potete contattare Nicola al 392 0374120 o scrivere a: adriaticacar1srls@gmail.com.

