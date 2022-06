"Vieni a provare il piacere del golf", torna l'atteso Open Day al club di Termoli

TERMOLI. Nuovi campioni si affacciano sui green del Pga tour, come Scottie Scheffler e Justin Thomas, capaci di vincere i due primi major della stagione, mentre sul tour europeo si comincia a fare sul serio ed è in arrivo anche il circuito promosso dall’Arabia Saudita. In pieno fermento il mondo del golf internazionale, che guarda a icone come Tiger Woods, il Roger Federer dei ferri, e con un Francesco Molinari che sta tornando su buoni livelli.

Gli appassionati non vedono l’ora di tornare a colpire la pallina e allora il Golf club di Termoli, gestito con tenacia e altrettanta volontà dalla famiglia Masciantonio, in contrada Pozzo Pisano, alla periferia Nord di Termoli, si prepara a una nuova estate ricca di colpi... di scena, come il rinnovato campo pratica, che da anni è punto di riferimento del golf nel basso Molise e soprattutto con l’allestimento delle tre buche, che consentiranno un salto di qualità notevolissimo, con tornei e allenamenti di livello.

Per preparare al meglio l’estate 2022, si organizza l’evento-vetrina che da anni dischiude agli occhi di tutti questa possibilità di unire la disciplina sportiva e la natura, il movimento e il relax, abbinate a una socializzazione pronta a tornare ai livelli precedenti al biennio maledetto della pandemia.

L’appuntamento è per sabato 11 giugno, dalle 10 alle 12.30 nella sessione mattutina e dalle 16 alle 19.30 in quella pomeridiana.

Open Day con cui gli organizzatori lanciano l’invito… come fosse dal Tee di partenza “Vieni a provare il piacere del golf”, giornata conoscitiva aperta a tutti.

Proprio una frase iconica di Tiger Woods, ancora il golfista più pagato al mondo, “Il golf è una continua evoluzione ogni giorno, ogni colpo”, viene impressa nella locandina. E se lo dice Tiger…

L’anima della struttura di contrada Pozzo Pisano, Ida Masciantonio, ci avvolge col suo entusiasmo, «A mano a mano che tagliamo l'erba io non resisto alla bellezza di ciò che sta per diventare», curiosità e attesa sono di tanti, tutti quelli che amano uno sport che ci permette di vivere al meglio l’ambiente circostante.

Le tre nuove buche sono work in progress, mentre il campo pratica mostra i fantastici colori della fioritura primaverile.

Acqua e spese di mantenimento sono elevate, ma solo la voglia di andare avanti e dare un valore aggiunto al territorio rappresenta quella motivazione profonda che ci offre la possibilità di usare ferri e legni, di fare leva col putt sul green.

Ci sono anche imprevisti come la presenza sgradita dei cinghiali, che hanno devastato porzioni del terreno adibito alla pratica.

Meritano davvero tanta fiducia Ida e la famiglia Masciantonio, le nuove tre buche faranno sì che i soci potranno dilettarsi nella loro magnifica passione senza dover migrare per forza tra Puglia e Abruzzo.

Sacrifici e sforzo che dovranno essere valorizzati, questo è anche il nostro auspicio, che ormai seguiamo da anni questa avventura.

Un approccio interessante e virtuoso è stato quello dei bambini dell’istituto comprensivo Bernacchia, che hanno vissuto un piccolo ciclo di lezioni tra aula e campo, una settantina di apprendisti golfisti della primaria Principe di Piemonte, ma l’invito è esteso a tutti i piccoli del territorio.

Il progetto scolastico a largo giro proseguirà anche da settembre, con tutto l’impegno possibile.

La zona che sovrasta la Valle del Sinarca è fantastica, si può sentire anche un meraviglioso odore di lavanda, poco distante dal campo pratica, quando la natura chiama e la biodiversità ci abbraccia, occorre solo rispondere presente, per cui tutti all’Open day di sabato 11 giugno. Gradita la prenotazione, al numero 342.3536364.

Dopo due anni trascorsi con restrizioni e timori, cosa c’è di meglio di liberare tutta la propria energia colpendo la pallina bianca?

Galleria fotografica