Officina “Carrozzeria Campofredano”: da sogno nel cassetto a splendida realtà per tutti i clienti

TERMOLI. L’officina “Carrozzeria Campofredano” è quel sogno nel cassetto di un giovane: Antonio Campofredano, che negli anni ha pensato a formarsi costantemente nel settore.

Quindi questa nuova realtà, sita in via Corsica 177 a Termoli, non è frutto dell’improvvisazione ma della Passione, Formazione e Professionalità.

Antonio ha focalizzato la sua attività su tre target:

CURA DEL CLIENTE

ETICA E CORRETTEZZA PROFESSIONALE

QUALITA’

L’officina si caratterizza per uno staff preparato e qualificato per ogni tipo di intervento: danni da incidenti stradali, eventi atmosferici ed ogni tipo di restyling, con una particolare attenzione alle auto di lusso.

Antonio ed il suo staff si fanno carico del disbrigo di ogni aspetto burocratico ed assicurativo nel caso di gestione di sinistri, secondo la formula “Zero Pensieri” per il cliente.

Dal punto di vista dell’attrezzatura, l’officina è dotata di dispositivi efficienti, dal banco riscontro al forno verniciatura, passando per le zone di preparazione, finizione, montaggio e battitura, conformi alle normative Cee ed Atex, come anche i prodotti utilizzati sono conformi alle normative vigenti e rispettano le emissioni in atmosfera in un’ottica totalmente Eco-Green, e solo ed esclusivamente prodotti originali.

Ma non solo, i lavori eseguiti presso questa officina sono garantiti secondo la formula TOP10, ovvero per 10 anni dalla data di consegna, sia sui lavori di verniciatura che di riparazione.

In un periodo economicamente difficile per le famiglie, la Carrozzeria Campofredano, offre la possibilità di pagamenti dilazionati a 12 mesi, su ogni tipo di lavoro per un ammontare fino a 3.500 euro.

Antonio ti accoglierà nella sua officina mettendoti a tuo agio, ascolterà ciò di cui hai bisogno e ti saprà anche fornire soluzioni efficienti e seguirà personalmente ogni fase della lavorazione.

Per un preventivo, un dubbio ma anche solo per conoscerlo, Antonio ti aspetta nella sua officina a Termoli, in via Corsica 177 (area seminterrata Magazzini Grande Cina).