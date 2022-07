Cianciosi soluzioni edili su YouTrade: «I materiali migliori? Qualità e cultura»

TERMOLI. Un inserto speciale di una decina di pagine corredata da quasi trenta foto e una entusiastica intervista con cui racconta 40 anni di vita d’impresa.

È quanto la rivista mensile YouTrade dedica all’impresa Cianciosi Soluzioni Edili di Termoli e al suo capitano Dante Cianciosi, che pochi mesi fa ha celebrato questo invidiabile traguardo, ubicata all'interno del nucleo industriale della Valle del Biferno, fronte statale 87, in via Giulio Pastore.

Quarant’anni in cui il mondo è cambiato per davvero, diverse volte.

Nel 1982 si era in piena guerra fredda, beh, otto lustri sono trascorsi e gli orologi sembrano essere tornati indietro a quei tempi, ma solo per le gravi tensioni internazionali, intorno tutto è mutato, dal villaggio globale all’era digitale, forse nel Molise si “resiste” come in una enclave, ma c’è chi giorno dopo giorno è riuscito a costruire qualcosa d’importante.

Non a caso, il titolo dell’articolo si presenta così: «I materiali migliori? Qualità e cultura».

È la descrizione esatta della mission con cui il dealer bassomolisano caratterizza la propria attività, che si basa su una importante componente consulenziale rivolta ai clienti, letteralmente accompagnati per mano nelle scelte da compiere e negli acquisti da selezionare.

YouTrade identifica Cianciosi Soluzioni Edili come “Il distributore leader nell’area di Termoli, che racconta perché la scelta dei prodotti non è solo una questione di prezzo. Perché punta tanto sulla formazione. E perché, festeggiati i 40 anni, l’azienda punta ad ampliare ulteriormente la propria offerta”.

Una vetrina significativa, anche social, poiché l’intervista-tributo è presente sul web, nell’omonimo sito informativo, dove si parla di “tendenza e attualità dell’industria edile”.

«Finché sarò alla guida dell’azienda, la Cianciosi marcerà sempre verso qualità e cultura, servizi, dialogo e lealtà nei confronti del fornitore e del cliente», afferma il distributore, che racconta a YouTrade come la rivendita ha mosso i suoi primi passi e come si è evoluta nel tempo, senza perdere mai di vista il cliente.

Aspetti dirimenti e qualificanti, come la formazione, adeguarsi al Covid, il bacino territoriale che copre almeno 3 regioni (Puglia e Abruzzo, oltre al Molise), e tematiche attualissime, come il Superbonus 110 ad esempio, vengono sviluppati con la formula classica di domande e risposte, attraverso le quali Dante Cianciosi dipinge col pennello del pensiero e dell’esperienza il suo fare azienda, plasmare la squadra, fidelizzare il cliente, dare valore aggiunto al territorio.

Un bell’affresco, dinamico, come l’immagine di copertina, che lo ritrae in sella a una motocicletta, svago e hobby, passione pura, come quella di gestire il capitale sotto molteplici aspetti, come nei rudimenti della ragioneria ci insegnavano negli anni Ottanta.

Un piglio grintoso che lo vede proiettato verso nuove conquiste, sempre col contributo determinante dello staff, pronto a seguirne intuizioni e istruzioni, oltre le difficoltà di un contesto così critico, anche per l’aspetto rincari energetici e per la carenza di materie prime.

Galleria fotografica