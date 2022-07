Gran Forno Pugliese rinnova bontà, simpatia e cordialità

In via Torino 24

In via Torino 24 ven 22 luglio 2022

TERMOLI. Terzo capitolo significativo nella gloriosa vita del Gran Forno Pugliese, che da oggi, venerdì 22 luglio 2022, scolpisce un altro totem nella storia che ha contrassegnato la meritevole attività della famiglia Grassi, riapre il punto vendita completamente rinnovato in via Torino 24, un ritorno al futuro nel vero senso iconico del termine.

L’epopea ha inizio nel 1974, quando Franco Grassi (che ora li veglia dall’alto), persona buona come il pane si direbbe e fornaio doc, con la sua signora Anna Maria Stocola e i primi due figli Michele e Alessandro (a cui si aggiunsero dopo Daniele e Marco), decisero di aprire il loro primo Gran Forno in un locale ubicato proprio di fronte al Castello Svevo, in via Roma ed è proprio lì che l’avventura termolese dei fornai Grassi si incamminò.

Trascorsero dieci anni e dal centro città investirono nella Termoli che si stava espandendo sempre di più, traslocando in contrada Porticone, in via Torino 24, correva l’anno 1984, non c’era quasi nulla in zona, poche case, strade nemmeno asfaltate.

“Si parlava di una zona che presto si sarebbe estesa, ma all’inizio è stata abbastanza dura”, racconta Daniele Grassi, il terzo dei 4 fratelli.

Oggi, 22 luglio, a distanza di 48 anni, giungiamo alla terza generazione.

“Ora, grazie al lavoro di papà Franco e di nostra madre Anna Maria, che ci hanno insegnato a lavorare bene, siamo qui dopo aver superato un breve periodo di disagi nella sede provvisoria, in attesa che finissero i lavori per il nuovo e rinnovato punto vendita, possiamo dire che siamo tutti soddisfatti perché la zona la serviamo ottimamente, quasi tutta, ma la cosa bella è che per scegliere i nostri prodotti si spostano anche dal centro di Termoli, sia affezionati clienti che persone nuove, molti dei quali ci seguono fin da quando eravamo in via Roma, non solo, ma ci raggiungono anche dai paesi limitrofi”.

Nel rinnovato punto vendita di via Torino 24, il ritorno di metà origini, i clienti saranno accolti in un locale rinnovato e molto funzionale.

Diverse tipologie di pane, anche per chi deve adottare particolari accorgimenti nell’alimentazione, tutti molto apprezzati, la celeberrima pizza, dolci tradizionali e locali, dove identità e radici trasmettono sapore e territorio, arricchite da nuove prelibatezze tutte da scoprire.

«Di base più o meno abbiamo mantenuto la stessa linea, abbiamo ampliato un po’ la vendita di qualche prodotto alimentare, creando così una sorta di minimarket per dare ai nostri clienti una scelta più ampia di prodotti oltre a quelli del forno, come dell’ottimo vino ma anche svariati tipi di bevande, formaggio, prosciutto e salumi in genere, pasta fresca – svela Daniele – ci preme sottolineare che abbiamo una vasta gamma della pasta La Molisana e tanti di quei classici prodotti che è sempre bene avere sotto casa quasi a portata di mano, non voglio dimenticare che abbiamo anche olio extravergine di produzione nostrana, zucchero, legumi, oltre a quelli che sono i nostri cavalli di battaglia della pasticceria secca, con la produzione di dolci tradizionali per le grandi feste e i banchetti, pastiere, casatiello e molte altre delizie, poi come si diceva il fiore all’occhiello, la pizza di ogni tipo, basta ordinarla soprattutto in periodi come questi di grande affluenza, la mattina per la sera e si risolvono con il nostro variegato menù, pizze belle calde e fragranti, serate speciali in compagnia di amici e parenti”.

Un ventaglio notevole, a cui si aggiungono e non è un fattore mai scontato, ma ne rappresenta un valore aggiunto, cordialità e simpatia.

“Questo non dovrei dirlo io – riferisce Daniele - ma spesso i nostri clienti si complimentano con noi, proprio per il modo di fare che abbiamo, l’accoglienza che riserviamo loro. Comportamento che ci hanno inculcato i nostri genitori, con papà Franco che dall’alto dirige sempre la situazione e infatti la sua foto sorridente non mancherà nemmeno in questo nuovo punto vendita.

Pensiamo che lui sarà soddisfatto della continuità che abbiamo dato alla sua creatura, oggi è difficile trovare una famiglia cosi unita nell’intento di portare avanti con successo un’attività visti i tempi che viviamo - conclude Daniele - siamo stati sempre inclini al sacrificio, perché il nostro mestiere è davvero faticoso, far trovare alle persone la mattina presto freschezza e fragranza del pane quotidiano sulle tavole dei nostri affezionati clienti è un impegno senza sosta e senza orario. Proprio per non far disperdere i grandi insegnamenti ricevuti da chi aveva riposto grandi aspettative in noi”.

La famiglia Grassi, con Michele, Alessandro, Daniele, Marco e mamma Anna Maria vi aspettano con la consueta simpatia e cordialità presso il nuovo e rinnovato punto vendita del Gran Forno Pugliese dal 1974 a Termoli in via Torino 24 da oggi, venerdì 22 luglio 2022, buona degustazione e buona estate a tutti.

Galleria fotografica