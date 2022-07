Tris d'assi della musica al Baja Village: Ludwig, Kungs e Shiva

VASTO. Baja Village, esplode il divertimento in musica dell’estate 2022.

Una discoteca esclusiva, quella di Punta Aderci, che da domani sera, sabato 30 luglio, propone tre serate di assoluto livello artistico e grande coinvolgimento.

Inizia il periodo più frizzante delle vacanze, che coincide con l’ultimo weekend di luglio e la prima settimana di agosto e non c’è di meglio che gettarsi a capofitto nella mischia, per ballare ed estasiarsi dalla carica di personaggi top del momento.

Nel giro di appena sette giorni, prima Ludwig, quindi Kungs e infine Shiva, terranno banco al Baja Village, spazio polifunzionale versatile, frutto di un accurato intervento di recupero ambientale e di valorizzazione della adiacente riserva naturalistica di Punta Aderci, dove trascorrere con tranquillità i vostri momenti di svago e di divertimento.

La location è in grado di accogliere i migliori eventi artistici e ricreativi, club con anni di esperienza e successi alle spalle è il tempio della notta della costiera vastese, punto di riferimento estivo per migliaia di giovani del centro Italia.

Ospiti del mondo dello spettacolo e della televisione, Dj set internazionali e band dal vivo sono il motivo portante di questa giovane e dinamica discoteca.

Per questo non è un miraggio poter partecipare a eventi straordinari come quelli in calendario il 30 luglio, mercoledì 3 agosto e sabato 6 agosto.

Si parte domani sera con Ludwig, il 30enne cantante e dj romano che sta spopolando assieme a “Il Pagante” e “Piotta” col tormentone estivo “Super cafoni”, a partire dalle 23.

Mercoledì 3 agosto, invece, tutti a inneggiare a “Clap your hands” di Kungs, il 26enne dj francese, altro brano in voga nell’estate 2022.

Infine, a chiudere questo fantastico trittico sarà Shiva, sabato 6 agosto, il 22enne rapper, già Doppio disco di platino per Auto Blu, Mon Fre con Emis Killa, Soldi in Nero con Sfera Ebbasta, platino per Bossoli; con collaborazioni con rapper internazionali come Lil Baby e con gli italiani più importanti, da Marracash allo stesso Sfera. La cover story del numero di luglio-agosto di Billboard Italia è dedicata a Shiva, “Sei qui” uno dei suoi brani più visualizzati e ascoltati.

Potete scegliere la prevendita su Ciaotickets, oppure Info e prenotazioni privé: 389.6281198.

Che aspettate, non perdete nemmeno un minuto e vi garantirete di vivere tre momenti simbolo della stagione turistica 2022.

