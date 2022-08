Attesa enorme al Baja Village: mercoledì arriva Kungs, il personaggio dell'estate 2022

VASTO. L’estate è sempre più nel vivo al Baja Village, dove enorme è stato il divertimento di sabato scorso 30 luglio, con la prima delle 3 esibizioni che caratterizzeranno questa settimana così speciale della stagione turistica 2022.

In visibilio il folto pubblico presente a Punta Aderci nella splendida location adibita a discoteca di rango per Ludwig, ma ora l’attesa è tutta rivolta agli altri due appuntamenti in agenda.

Giovani e non solo attendono con ansia per domani sera, mercoledì 3 agosto, dalle 23, la performance di Kungs, pronti a battere le mani col giovane dj e artista di Tolone, trascinante e travolgente personaggio iconico di queste vacanze, che coinvolgerà tutti con la sua hit “Clap your hands”.

Kungs è davvero un personaggio di caratura internazionale e non solo per le sue origini transalpine, è uno dei maggiori dj europei, e oltre a “Clap your hands” vanta all’attivo anche altri successi notevoli, come “Lipstick” e “Never going home”.

Non a caso, solo sabato scorso è stato protagonista indiscusso al Tomorrowland, festival di musica elettronica che si svolge in Belgio dal 2005, uno degli eventi musicali di maggiore spicco nel mondo.

Kungs farà 4 date in Italia e la direzione artistica del Baja Village è lietissima di averlo in esclusiva per il Centro Italia.

L’appuntamento è per domani sera, 3 agosto. Un evento davvero irrinunciabile, poiché si tratta di un musicista gettonatissimo.

“Clap your hands” è stato già certificato disco di platino, Kungs ha dominato l’estate 2021 con “Never Going Home” (singolo internazionale dell’estate, top3 radio per 3 mesi e 3° singolo più suonato dell’anno).

"In Francia e in tutto il mondo Valentin Brunel AKA KUNGS è diventato il nuovo volto della musica elettronica d’oltralpe grazie al suo brano, un vero successo globale, “This Girl” (4 volte Platino in Italia). Per questo, nel 2016, è stato l'artista francese più shazzammato al mondo.

Nel 2020, dopo essersi esibito in live e dj set in tutto il mondo con apparizioni di rilievo nei più prestigiosi festival internazionali (Coachella, Lolapalooza, Tomorrow Land, Ultra Music Festival, Summer Sonic...) per far fronte alla pandemia globale Kungs ha dato forma a un vero e proprio “digital club” chiamato “Club Azur” e diventato poi il nome del suo secondo album uscito lo scorso marzo e anticipato dalle hit Never Going Home (Doppio disco di Platino e 3° brano più passato in radio del 2021), Lipstick (Disco d’oro) e Clap Your Hands (oggi certificato Disco di Platino e singolo internazionale più suonato della primavera 2022)" (Fonte Earone.it).

Infine, a chiudere questo fantastico trittico sarà Shiva, sabato 6 agosto, il 22enne rapper, già Doppio disco di platino per Auto Blu, Mon Fre con Emis Killa, Soldi in Nero con Sfera Ebbasta, platino per Bossoli; con collaborazioni con rapper internazionali come Lil Baby e con gli italiani più importanti, da Marracash allo stesso Sfera. La cover story del numero di luglio-agosto di Billboard Italia è dedicata a Shiva, “Sei qui” uno dei suoi brani più visualizzati e ascoltati.

