Vini, champagne e altre delizie: cosa bere al Mohet Sorsi & Bocconi

TERMOLI. Un altro pezzo forte di Mohet Sorsi e Bocconi, in via Fratelli Brigida 95, sono i vini.

Oltre 80 tra vini e champagne delle migliori etichette da assaporare e sorseggiare anche al bicchiere, grazie all'innovativo sistema di conservazione e mescita Coravin che permette di bere il vino al calice che si preferisce, senza preoccuparsi di aprire o finire tutta la bottiglia - quindi nessuno spreco - che mantiene soprattutto intatta la qualità e la capacità conservativa del vino che resta imbevuto e che può essere proposto a nuovi clienti.

Con questo sistema ultra-moderno, organizzare degustazioni delle migliori etichette per gli ospiti diventa un piacere, così come poter offrire abbinamenti personalizzati di cibi e vini per un'esperienza culinaria di alto livello.

