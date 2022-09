Fai il pieno di energie, Aloe Power Juice

Succo di alta qualità non filtrato, non pastorizzato, VeganOK e made in Italy. Costituito da puro succo e polpa di aloe vera. Tutti i benefici dell'Aloe Vera combinati in un integratore completo di Vitamina C e Vitamina E, antiossidanti fondamentali per contrastare l'invecchiamento cellulare causato dalla formazione di radicali liberi. Ricco di sali minerali. Provalo subito!

La sinergia tra l'Aloe, in grado di stimolare il corretto funzionamento del sistema immunitario, inoltre, i sali minerali e le vitamine fanno dell'Aloe Power Juice un imbattibile supporto nei periodi di stress psicofisico e affaticamento.

Integratore naturale energizzante a base di Aloe Vera al 96% con Vitamina C, Magnesio e Potassio

Ingredienti: succo e polpa di Aloe Vera (Aloe Barbadensis Miller) 96%, Potassio citrato, Magnesio citrato, Sodio cloruro, Aroma naturale di limone; Conservanti: Sorbato di potassio, Benzoato di sodio; Acidificante: Acido citrico; Antiossidanti: Acido ascorbico, Vitamina E acetato.

Come assumerlo? 50ml di prodotto, dose giornaliera, preferibilmente a digiuno.

