“FabryShot Picture”, ecco chi è il fotografo di eventi Fabrizio Di Cintio

VASTO-TERMOLI. “Io sono sempre alla ricerca della foto giusta, ossia voglio immortalare il simbolo dell’evento, l’immagine che soddisfa l’aspettativa del soggetto rappresentato così da renderlo il vero protagonista e far rimanere esterrefatto lo spettatore come in un dipinto”, questo è l’obiettivo che il fotografo Fabrizio Di Cintio si prefigge per ogni suo impegno fotografico. “FabryShot Picture” è il nome con cui risulta conosciuto lungo il litorale abruzzese e molisano. Il trentaquattrenne residente a San Salvo ha scelto la nostra testata per raccontare il suo alto profilo professionale ed i numerosi successi ed esperienze che ha offerto al suo vasto pubblico, composto anche da personaggi famosi.

“Avevo appena compiuto vent’anni quando capì che la mia vera passione era la fotografia. Da quel momento il fermare tutto ciò che avviene in un determinato momento e poterlo rivivere con i propri occhi è diventato fondamentale per me. Mi impegno sempre nel far risaltare i sensi e le emozioni di ognuno di noi, racchiudendo i dettagli che sfuggono all’occhio umano, affinché lo stupore prenda il sopravvento”, ha riferito il giovane artista sulla nascita di questa vera e propria passione.

Inoltre la sua esperienza coltivata con il tempo è frutto anche di percorsi formativi che ha conseguito negli anni: “Dispongo della qualifica in Grafica Pubblicitaria presso l’Istituto “Infobasic“di Pescara, ottenuta tramite un corso di specializzazione di “Creative & Multimedia Design” famoso in tutto il centro e sud Italia. Subito dopo ho seguito anche uno di formazione di “Web Design”, sempre nello stesso luogo”.

“Un mio compagno di corso, Matteo Sabatini, mi ha fatto conoscere lo studio fotografico “Giulio Gennari Studio” e da lì - ha continuato a spiegare il fotografo - è iniziata la mia formazione anche come videomaker. Il mio vero maestro è stato Giulio Gennari. Mi ha insegnato tanto ed a lui devo la mia attuale professionalità e la capacità di risoluzione di ogni richiesta a cui il cliente mi sottopone”.

Dopo aver ricordato la sua esperienza con il fotografo Gennari, dai più di trent’anni di attività e duemila servizi fotografici svolti, il sansalvese ha descritto gli eventi a cui solitamente si dedica: “Io mi occupo di qualsiasi tipologia di intrattenimento e celebrazione di ricorrenze. Immortalo di solito momenti di concerti, discoteche, sfilate e tratto anche di matrimoni, feste di laurea, diciottesimi ed album fotografici di singoli individui. Nel complesso sono attivo per diversi tipi di shooting, ovvero scatti, in cui il soggetto sia il fulcro, accompagnato dalla natura e dell’architettura che spesso ne fungono da sfondo”.

“Punto sempre a scegliere l’attrezzatura più idonea a seconda del momento che mi si richiede di immortalare e cerco di studiarlo in modo da offrire il prodotto migliore. Dispongo sempre di buoni rapporti con gli organizzatori e direttori artistici e mi piace istaurare un buon feeling con loro. Il bello di questa passione - ha evidenziato Di Cintio a proposito del servizio che offre - è la possibilità di creare diversi legami, ma non solo. Mi piace gustare di quell’adrenalina e sangue freddo che bisogna avere per scattare foto anche in pubblico magari dal palco, con migliaia di spettatori, come a me spesso capita”.

“Io generalmente opero in Abruzzo e Molise, ma ho anche contatti fuori da queste due regioni”, ha ribadito il fotografo e subito dopo ha raccontato le esperienze che ha avuto solo nella scorsa estate: “In Abruzzo ho preso parte ad eventi che si sono tenuti al Baja Village e salendo verso nord, lunga la costa, al Supporter Beach”, a cui poi ha aggiunto: “Nel vicino Molise, invece, ho operato in strutture come Villa Paraiso ed Evida Location, ma non è tutto”. Infatti, FabryShot Picture ha realizzato scatti a concerti importanti come quello di Sangiovanni all’Rds Summer Festival tenutosi a Termoli, di Shade e fino a giungere a Montenero di Bisaccia nella “Notte dei Desideri”, in cui ha avuto modo di conoscere il cantante Angelo Famao, il dj Roby Santini ed il comico del web Carlettolife.

“Tanti sono gli ospiti importanti che ho incontrato. In questi diversi ambienti hanno partecipato volti di Canali TV Mediaset come Andrea Zelletta, Alessandro Basciano e Giordano Mazzocchi. Altri concerti invece in cui ho lavorato sono stati quelli in cui sono esibiti alcuni personaggi della musica elettronica come il disc jockey Giorgio Prezioso ed il radiofonico di musica house e dance Mario Fargetta”.

“L’evento però che mi rende più fiero è Miss Italia Molise. È stato molto faticoso, - ci ha riferito con occhi, però, ricchi di gioia - ma ne è valsa la pena. Mi sono divertito tanto e ho avuto numerosi soggetti da fotografare. Le mie foto sono state anche pubblicate sul sito ufficiale nazionale di Miss Italia”.

Fabrizio Di Cintio si è reso disponibile per chiunque sia interessato ai suoi servizi fotografici e di seguito quindi alleghiamo i suoi contatti:

Pagina Facebook: FabryShot Picture

Pagina Instagram: fabryshotpicture

Indirizzo E-mail: fabdicin@hotmail.it

Numero di telefono: 349 0566954

Galleria fotografica