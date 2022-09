Mohet Sorsi e Bocconi apre anche a pranzo!

TERMOLI. Da oggi si può: Mohet Sorsi e Bocconi apre anche a pranzo con proposte di piatti unici dal gusto gourmet costantemente rinnovati a seconda della stagionalità degli ingredienti, per accontentare tutti i gusti.

Mohet - sito in pieno centro, in via Fratelli Brigida 95 - è pronto a farvi vivere un’esperienza unica che passa attraverso il palato, in un ambiente accogliente e raffinato.

Un luogo da vivere ogni giorno per incontrarsi, chiacchierare, ridere, bevendo un calice e gustando un piatto di buona cucina.

Che sia per una pausa di lavoro o per un pranzo con amici o parenti, Gianni, Tatiana e il loro staff sono pronti ad accogliervi tutti i giorni dalle ore 11 alle 14.30 e per la cena dalle 18 in poi.

Per un aperitivo gourmet… con quel qualcosa in più!

