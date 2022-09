Per vendere il tuo oro, la scelta migliore è Orodipiù

Con la pandemia da Covid -19 degli ultimi anni e la recente crisi energetica generata dal conflitto tra Russia e Ucraina, molte persone sono ancora più portate a vendere i propri oggetti di valore a negozi specializzati nell’acquisizione di oggetti in oro, in argento, diamanti, monete ed orologi di prestigio e dei quali nel tempo c'è stata una grande proliferazione. Tra questi c'è Orodipiù - con sede in via Martiri Della Resistenza 68 a Termoli - azienda specializzata da tanti anni nella valutazione e nel ritiro di oro e argento che garantisce sempre un servizio di altissima qualità. Un negozio qualificato nell'acquisto di oggetti preziosi, sia nuovi che usati, il cui personale specializzato a 360° è in grado di soddisfare al meglio ogni esigenza del cliente offrendo un servizio esclusivo altamente qualificato, ma soprattutto trasparente e chiaro.

Marchio di riferimento del gruppo Framor, esso gode dell’autorizzazione della Banca d’Italia e con l'esperienza maturata nel tempo, offre sempre le migliori quotazioni di mercato sull'oro usato, in contanti, fino ai limiti di legge. Dal 5 Luglio 2017 il limite per effettuare trasferimenti in contanti è fissato in 499 euro. I trasferimenti oltre l'importo limite possono essere eseguiti solo per il tramite di banche, di Poste Italiane o di istituti di moneta elettronica.

Grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate, entrando nel negozio di compravendita Orodipiù, al cliente sarà garantita un’ottima valutazione dell'oro con prezzi di acquisto aggiornati in tempo reale in base alle quotazioni giornaliere di mercato che oscillano seguendo gli andamenti delle borse internazionali.

Da sempre il primo obiettivo di Orodipiù è il raggiungimento della piena soddisfazione dell’assistito. Garanzia, onestà, sicurezza, affidabilità e massima discrezione sono i valori alla base della loro filosofia aziendale. Data la grande professionalità e affidabilità del personale, il negozio ha conquistato, nel tempo, la fiducia dei clienti - nonché fama e notorietà - i quali hanno affidato nelle loro mani, i propri valori. Le lavorazioni, i controlli e i pesi sono chiaramente sotto gli occhi del cliente, ogni processo lo coinvolge direttamente rendendolo partecipe nell'operatività con tutte le spiegazioni ai suoi dubbi affinché abbia una bella esperienza di vendita e che ne sia felice. Inoltre Orodipiù consiglia e propone consulenze e valutazioni gratuite, offrendo servizi personalizzati per ogni esigenza. Compra oggetti in oro di qualsiasi tipo e genere, con la possibilità di chiedere la restituzione delle parti non in oro, come monete d'oro, gioielli d’oro, medaglie, ciondoli, lingotti d’oro di qualsiasi titolo, forma e peso, orologi e qualsiasi altro oggetto contenente oro, non importa se vecchio, rotto, nuovo o usato.

Con Orodipiù, vendere l'oro non è mai stato così facile e conveniente! Rimarrai soddisfatto!