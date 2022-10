Garanzia Giovani: tante opportunità per i ragazzi in cerca di lavoro da Comma Srl

VASTO. Comma Srl è una società che si occupa di formazione da 13 anni. La società ha sede a Vasto ma opera in tutta Italia, in particolare in Abruzzo e Molise.

Chiara e Antonella Valentini sono le fondatrici della società e rispettivamente direttore dell'Ente Formazione e responsabile del Programma Garanzia Giovani e dell’Area Formazione. Le abbiamo incontrate e rivolto alcune domande relative al Programma Garanzia Giovani e ai tanti vantaggi che questo programma, completamente gratuito, riserva ai giovani da 18 a 29 anni.

Antonella Valentini, responsabile di Comma Srl del Progetto Garanzia Giovani, cerchiamo di capire meglio e a fondo il programma Garanzia Giovani e le concrete opportunità per i ragazzi del nostro territorio.

Cos’è il programma Garanzia Giovani?

Il programma Garanzia Giovani è un’iniziativa europea nata dalla necessità di fronteggiare le difficoltà di inserimento lavorativo e la disoccupazione giovanile.

I finanziamenti sono rivolti ai Paesi con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25%.

Chi sono i vostri beneficiari?

Le nostre attività di formazione, orientamento e inserimento lavorativo sono rivolte ai giovani NEET dai 18 ai 29 anni.

Cosa vuol dire Neet?

Neet è l’acronimo per “Not Engaged in Education, Employment or Training” quindi sono tutti quei giovani che non stanno studiando né lavorando.

Come può Comma Srl aiutare questi giovani in cerca di occupazione?

Semplice, siamo soggetto attuatore del programma Garanzia Giovani, quindi proponiamo ai ragazzi colloqui di orientamento, corsi di formazione altamente professionalizzanti completamente gratuiti e inserimento presso le aziende del territorio con tirocini formativi o contratti di assunzione. Siamo a disposizione dei ragazzi per supportarli nella scelta del percorso più in linea con le proprie aspettative, desideri ed inclinazioni.

Tutte le misure di Garanzia Giovani sono gratuite?

Certamente, il programma è completamente finanziato quindi i ragazzi non pagano e non devono pagare nulla per accedere ai servizi di Garanzia Giovani.

Quali sono dunque le principali opportunità del Programma?

1)Corsi di formazione mirati all'inserimento lavorativo. I corsi si svolgono a Vasto presso le nostre aule di formazione. Abbiamo molti corsi in partenza a breve. Tutti i nostri corsi gratuiti sono disponibili qui: https://www.commasrl.com/plugins/media/images/photo/5%5E%20locandina%20corsi%20gennaio%202021%20web_1000.jpg

2) Tirocini extracurriculari della durata di 6 mesi che prevedono un’indennità minima di 600 euro al mese. Sono un'ottima opportunità per fare il primo ingresso nel mondo del lavoro. Abbiamo tantissime posizioni aperte di ogni tipologia, basta contattarci e inviarci il proprio CV per candidarsi.

3) Accompagnamento al lavoro, ossia inserimento lavorativo in aziende del territorio con contratti di apprendistato, a tempo determinato e indeterminato.

4) Percorsi di Orientamento sono utili per acquisire maggiore consapevolezza delle proprie competenze e potenzialità, per avere maggiore autonomia e migliorare la ricerca attiva del lavoro.

Quindi un giovane tra 18 e 29 anni cosa deve fare in concreto?

Innanzitutto approfittare di questa occasione unica e farlo subito perché il Programma è in scadenza. Non ci sono mai state migliori opportunità per un giovane che decide di entrare nel mondo del lavoro: i ragazzi hanno la possibilità di formarsi e di entrare in azienda accompagnati in questo percorso da professionisti del settore che hanno come unico scopo quello di occuparsi del loro inserimento. Onestamente non c’è nulla di più utile per un ragazzo giovane che vuole entrare nel mondo del lavoro che accedere oggi al programma Garanzia Giovani.

Chiara Valentini, Direttore dell’Ente di Formazione Comma Srl,

Perché i ragazzi dovrebbero scegliere Comma?

Posso riferire quello che i ragazzi che abbiamo seguito in questi anni dicono di noi: il nostro Staff è molto attento alle loro esigenze, consigliamo quello che è maggiormente vantaggioso per loro, non agiamo per convenienza ma solo per raggiungere l’obiettivo, cioè far sì che la persona che seguiamo sia soddisfatta del percorso che intraprende. Non ci risparmiamo mai, seguiamo tutti i ragazzi allo stesso modo e in ogni fase del loro percorso. I nostri corsi di formazione sono tenuti da docenti eccezionali: lavoriamo con docenti che hanno moltissimi anni di esperienza nel settore, mai meno di 5,6 anni. Gestiamo proposte di lavoro di primarie aziende del territorio che cercano continuamente nuove persone da inserire.

Come possono mettersi in contatto con voi i ragazzi da 18 a 29 anni?

Ci sono tanti modi per entrare in contatto con noi, lo abbiamo reso il più facile possibile per il target di riferimento: i più giovani! I ragazzi troveranno sempre persone disponibili, gentili e preparate per rispondere ad ogni dubbio, domanda, richiesta o consiglio.

E' possibile chiamare al numero 0873 378499 chiedendo dell'Ufficio Garanzia Giovani,

scriverci una mail a garanziagiovani@commasrl.com,

scriverci su whatsapp al numero 371 373 9860,

oppure su Telegram seguendo il canale https://t.me/commasrl,

possono anche mandarci messaggi privati via Messenger o IG direct dalle nostre pagine Facebook https://www.facebook.com/CommaSrl(cliccabile) e Instagram https://www.instagram.com/commasrl(cliccabile)

Oppure è possibile iscriversi direttamente ai nostri servizi compilando il form apposito dal nostro sito web cliccando su questo link:

https://commaeventi.com/iscrizione-garanzia-giovani/





