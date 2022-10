Benessence si prende cura di te

Giuseppe Torzi presenta l'azienda Benessence

C’è una pianta in natura che ha delle proprietà benefiche eccezionali la cui coltivazione è il pilastro portante dell'azienda termolese Benessence: l'Aloe Vera è disintossicante, depurativa, antinfiammatoria, antidolorifica e idratante.

Tutti a base di Aloe Vera pura, coltivata e lavorata interamente nel nostro Molise, terra genuina e incontaminata. Un processo che si svolge in armonia con la natura e senza alcuna sperimentazione sugli animali.

Abbiamo approfondito la mission aziendale con Giuseppe Torzi.

Parlaci di Benessence

«Benessence è un’azienda nata oltre 10 anni da un’idea di mio padre.

Coltiviamo, produciamo e commercializziamo principalmente prodotti a base di Aloe Vera ma in generale ci occupiamo a 360 gradi della cura delle persone, animali e piante».

Come e dove vendete i vostri prodotti

«Vendiamo i nostri prodotti per il 90% online, tramite il nostro sito web, Amazon e altri piccoli canali come eBay e Aliexpress ad esempio».

Quanto è importante l’online per voi e quali sono i vantaggi secondo te

«L’online per noi da sempre è stata una vetrina importante, in particolare durante il Covid quando tutto ero chiuso e l’unico modo per vendere i prodotti era tramite internet. Come dicevo la maggior parte delle nostre vendite avvengono grazie all’online ed è sicuramente il modo migliore per riuscire a connetterci con clienti in tutta Europa, infatti grazie all’uso della logistica di Amazon nostri clienti in Germania o Francia possono ordinare un prodotto e riceverlo il giorno dopo a casa loro».

Quanto si punta sulla ricerca per arrivare ai nuovi prodotti?

«Sicuramente è un aspetto molto importante e fondamentale all’interno della nostra azienda. Lo studio dei prodotti e la ricerca delle migliori materie prime da utilizzare sono uno dei nostri punti forza. Prima di mettere in vendita qualsiasi prodotto infatti seguiamo un iter ben preciso di controllo e qualità. Il rispetto per l’ambiente e per gli animali è alla base della nostra attività, ed è per questo che, oltre a preferire materie prime che derivano ad agricoltura biologica, i nostri prodotti non sono testati sugli animali ed hanno la certificazione di prodotti vegan».

Quali sono i prossimi passi e obiettivi aziendali

«Uno dei nostri obiettivi è sicuramente quello di renderci più sostenibili, infatti una delle nostre caratteristiche è quella di stare molto attenti all’ambiente. Le nostre piante sono coltivate solo con prodotti biologici, senza l’uso dei pesticidi e quasi tutti i nostri prodotti hanno certificazioni biologiche o vegan.

Inoltre stiamo cercando di ridurre al minimo l’uso della plastica monouso, cercando di arrivare nel minor tempo possibile ad un packaging 100% sostenibile, grazie all’uso di plastica riciclata o altri metodi».

