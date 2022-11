Birrofficina is different, metti in moto l'ingranaggio del divertimento

TERMOLI. Metti in moto l’ingranaggio del divertimento e lasciati andare, perché “Birrofficina” is different.

Almeno fino ai primi di novembre ci ha fatto compagnia un autunno caldo, mai come nel 2022, ma la sorpresa, o meglio, una sorpresa che diventa certezza, è che la stagione in via dei Lecci è caldissima, merito dell’ambiente che si è venuto a creare, grazie alla competenza di chi gestisce questo locale “unico” nel suo genere a Termoli.

Perché unico? Intanto perché abbina degli spazi esclusivi a una attenzione, una accoglienza, una qualità dell’offerta gastronomica e musicale, nello spirito autentico dell’aggregazione.

Una superficie di 450 metri quadrati a disposizione per qualsiasi esigenza, cene, convention, privée, secret garden, un attrezzato spazio per fumatori, aperto a ogni tipo di festa privata e soprattutto capace di creare il ritmo vorticoso della gioia di vivere, attraverso esperienze di natura sensoriale. Libero sfogo al ballo, sottolineando come il locale vanta tutte le autorizzazioni ad hoc.

Non è una rivoluzione, è Birrofficina e i cinque sensi saranno estasiati.

Dal giovedì al sabato la possibilità è quella di percorrere i generi più apprezzati del sound, anche cimentandovi, con le imperdibili serate del karaoke del giovedì, gustarvi appuntamenti di musica live dove la proposta è irrinunciabile, con un upgrade settimana dopo settimana, fino al clou del sabato sera, dove il djset vi riporterà avanti e indietro nel tempo, coi motivi che hanno segnato la vostra vita.

Per questo Birrofficina is different. Vi aspetta un luogo magico, che vi proietterà nel mondo dell’animazione, in tutti i sensi, grazie alla parete che diverrà elemento coreografico interattivo, come foste su un fondale in continuo movimento, richiamando le caratteristiche peculiari del territorio, come ad esempio l’elemento marino, circondati da immagini che sappiano catturare la vostra emozione.

La sorpresa sarà continua, in moto perpetuo, grazie alla cura con cui le serate saranno organizzate, attraverso l’utilizzo di impianti audio e video di efficaci e innovativi. La diffusione sonora sarà accurata e avvolgente, permettendo una percezione avveniristica.

Il valore aggiunto è quello visivo, tecnologia di ultima generazione, attraverso dei proiettori, si crea un mapping con immagini di forte impatto che trasformeranno il contesto nel tema prescelto, cominciando proprio dal murales che mette in movimento la “fabbrica” della birra, ma la parete poi d’incanto cambia veste e dall’Officina collocata nella zona artigianale di Termoli porta gli ospiti a contatto col mare, come se ci si immergesse in un grande acquario. Dalla cascata di “bionda” al live music, interagendo direttamente con gli artisti, ascoltando la musica nella versatilità assoluta, che accompagnerà ogni singolo momento vissuto all’interno della Birrofficina.

Il concetto dell’ingranaggio è alla base non soltanto dell’ambientazione, ma anche del concetto di squadra, dove un team di professionisti, ciascuno nel proprio ruolo, riesce a muoversi in modo perfettamente sincronizzato, valorizzando la qualità in ogni aspetto.

Birrofficina vi farà degustare con le papille innumerevoli tipologie di birre, nel segno del brand, ma anche immergendovi negli effetti speciali, perché “Is different” significa saper stupire.

L’azione in ogni sua declinazione è quella che vi farà divertire allo zenit, ma non è finita qui, perché clienti-amici, ospiti privilegiati, quali voi tutti sarete, verranno coccolati con un menù attento alle prelibatezze del territorio, con aperitivi gustosi, un ventaglio di pizze molto ampio, così come i fritti, piatti a base di carne, una vera propria braceria con tagliate e filetti, paninoteca raffinata, anche vegetariana e taglieri di prima scelta, in particolare l’antipasto “Birrofficina”.

La qualità è sempre al primo posto, assieme all’accoglienza e alla capacità di scatenare il puro e sano divertimento.

Un genere davvero esclusivo, in ogni orario e in qualsiasi momento di intrattenimento, l’ospite si godrà la serata nel massimo comfort e soprattutto nella sicurezza assoluta, così come avverrà per momenti di svago e lavoro privati, Birrofficina è aperta a ospitare feste come compleanni, anniversari e convention, col particolare tutt’altro che trascurabile di avere a disposizione l’immagine curata e proiettata col videomapping. Un’offerta irripetibile per il territorio, immaginate la storia fotografica che viene “lanciata” sul murales, con l’invidiabile capacità di realizzazione del team di professionisti.

Tutto questo viene rivolto a un bacino d’utenza molto ampio, vista la centralità della nostra città.

La mission è quella di creare un ambiente di qualità, con investimenti di tempo, risorse e innovazione tecnologica, un target elevato, in un’atmosfera informale, dove tutti possano sentirsi a loro agio, per coloro che vogliano stare bene: insomma, la Mecca del divertimento.

Ma c’è ancora di più: dalla prossima domenica Birrofficina, nel solco della tradizione delle uscite festive, aprirà a pranzo, accogliendo le famiglie, con uno spazio ad hoc per i bimbi, così da garantire relax agli adulti, gioco e allegria ai piccoli, day time di gioia a 360 gradi.

Tutto quanto descritto rappresenta un work in progress in divenire, perché le sorprese come l’animazione non saranno statiche, ma progressive, perché l’ospite anche ricorrente potrà vivere a Birrofficina esperienze sempre diverse, a “effetti speciali variabili”.

Ne siete convinti? Non sarete i soli, abbiamo voluto testare da vicino questa realtà differente e unica, con la consapevolezza che tutto nasce da una idea vincente.

La musica dà forma alle relazioni sociali, uscendo dal locale ci si accorge che quel mondo così entusiasmante esiste ancora, continua a girare senza mai fermarsi, come gli ingranaggi perfettamente sincronizzati di Birrofficina.

Per avere a portata di mano tutte le novità, seguite Birrofficina sui canali sociali di Instagram e Facebook.

https://www.instagram.com/birrofficina/

https://it-it.facebook.com/birrofficina/

