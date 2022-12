“Acquarium Hobby Zoo”, una passione viva da 34 anni

TERMOLI. “Acquarium Hobby Zoo”, una certezza da trentaquattro anni. La forte passione per gli animali ha dato vita ad un’attività storica senza rivali.

Era il lontano 1988 quando una giovane coppia di fidanzati Enzo e Susy decisero di accettare una nuova sfida senza precedenti sul nostro territorio, creando qualcosa di unico e che all’epoca non si era mai visto in città. La loro passione per gli animali - tramandata dai genitori di Susy - spinse i due ragazzi ad aprire una attività del tutto innovativa. Lo stesso nome del negozio “Acquarium Hobby Zoo” è stato scelto innanzitutto per l’acquariologia presente nello stesso; invece la parola “Hobby” è collegata alla passione per gli animali, che –proprio parlando con i titolari- rientra nella categoria dell’hobby e “Zoo” perché si potevano trovare varie specie animaletti nel negozio.

La forte passione ereditata da papà Umberto, grande appassionato di acquariologia e da mamma Franca, che ha sempre amato gli animali a quattro zampe e gli uccellini di ogni specie ha spinto la donna a fondare l’associazione Apam qui Termoli, con il primo rifugio per cani abbandonati e con l’intento di proteggerli- questa iniziativa avvenuta oltre quarant’anni fa - ha fatto da esempio alla figlia e al genero per l’avvio di una attività dedicata agli amici più fedeli dell’uomo.

Trentaquattro anni fa, la svolta a Termoli con il primo “pet shop” sul territorio, dove erano in vendita i primi brand dedicati agli amici a quattro zampe, era un’innovazione; un vero e proprio salto nel vuoto che con il passare degli anni è stato apprezzato ed Enzo e Susy sono diventati i precursori del loro tempo in questo settore.

Ma la costanza e la curiosità hanno portato successivamente al risultato che oggi rappresenta un vanto per la loro attività commerciale: mantenendosi sempre aggiornati con continui corsi di formazione come quello sull’acquariologia (la cura dei pesci), ma anche la toelettatura (la cura e la pulizia dell’animale) di cui sono esperti; poi la visita alle fiere internazionali che ha dato modo ad entrambi di apprendere tante novità del settore.

Per tanti anni i titolari hanno venduto anche bellissimi cagnolini e gattini, ma da circa sette anni hanno sospeso la vendita dei cuccioli, cercando di indirizzare le persone verso l’adozione e la sistemazione di gatti e cani randagi presenti nei canili del Molise e delle zone limitrofe, trovando loro una casa e una famiglia.

Un novero ampio di prodotti per animali domestici è quello offerto da “Acquarium Hobby Zoo”: partendo dall’acquariologia si parla di vendita di acquari standard e su misura, arredamenti, alimentazione, pulizia dell’acquario e accessori dello stesso; mentre per gli animali a quattro zampe invece, offrono un vasto assortimento di mangimi delle migliori marche, compresa la gamma dietetica/medicati per le varie intolleranze e patologie dell’animale; tutti prodotti consigliati dai veterinari. Inoltre una serie di cucce, lettiere, tutto ciò che è di appannaggio alla pulizia degli stessi gattini. Ma vendono al pubblico anche cose particolari, come guinzagli speciali e accessori vari per la cura e il benessere dell’animale.

Tanti i tipi di animali che sono in vendita al negozio: uccelli di vario tipo, canarini, esotici, varie razze di pappagallini, tutte le tipologie più ricercate dai clienti. Poi c’è una vasta gamma di roditori: cavie peruviane, coniglietti nani di varie razze e criceti che interagiscono e sono sceltissimi proprio dai bambini. Ma anche pesci tropicali e pesci d’acqua fredda (es. pesce rosso, orifiamma e tartarughine acquatiche).

Sono tante le sensazioni che si provano all’interno del negozio, c’è un meraviglioso pappagallo Diego, che insieme ai titolari accoglie la clientela, ma poi un pot-pourri di colori, a partire proprio dal brand dedicato agli amici a quattro zampe con vestitini e giubbottini, ma anche i suoni che avvolgono il negozio in viale Trieste 24, all’interno del quartiere Sant’Alfonso, grazie al cinguettio di pappagallini e uccellini. “Acquarium Hobby Zoo” è un’attività viva e volta alla cura e all’amore per gli animali, gli stessi titolari sono accoglienti ed innamorati del loro mestiere, che è soltanto di appannaggio di pochi, anche grazie alla sensibilità e all’empatia che dimostrano ogni giorno. L’amore per gli animali è alla base della loro scelta di vita ed anche la cura dello stesso negozio è frutto di impegno e sacrificio, con la possibilità di offrire alla clientela solo il meglio: tra ottimi prodotti, cordialità, gentilezza e molto altro. Tutto questo è “Acquarium Hobby Zoo”, una garanzia nel suo settore, grazie ai talentuosi Enzo Carbone e Susy Passuello e alla loro storica attività che rappresenta una certezza sul nostro territorio.

“Acquarium Hobby Zoo dal 1988 è il negozio più amato da chi ama gli animali”; questo lo slogan dei proprietari che negli anni è diventato il loro punto di forza.

Galleria fotografica