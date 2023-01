Nella convenienza non rinunciare mai alla qualità: scegli la tua cucina Creo a Termoli

Il nuovo punto vendita Creo in via Corsica a Termoli

TERMOLI. Vivere in un mondo moderno, funzionale, soprattutto ecologico, con spazi esclusivi e personalizzati.

È il mondo delle cucine Creo, che da oggi apre alle 9.30 una nuova opportunità d’incontro verso i gusti delle famiglie e delle coppie: in via Corsica.

Una scommessa che si rinnova, con tre generazioni al servizio di chi sceglie di realizzare scelte confortevoli, nella qualità che viene offerta con professionalità e convenienza.

Dall’esperienza della famiglia Petrarca, che nasce in provincia di Isernia, da Fornelli, apre oggi a Termoli il quarto store Creo, in via Corsica.

Una novità significativa nel mondo degli arredi living della costa.

Un connubio consolidato con la linea della casa madre Lube, colosso nazionale di matrice marchigiana, che ha scelto di puntare ancora una volta su di loro, per la realizzazione di questo punto vendita, dopo quelli di successo già inaugurati in precedenza a Isernia e a Vasto, ben due.

«Abbiamo creduto assieme al gruppo Lube in questo progetto di essere presenti su vasta scala nel territorio, ormai lanciatissimo, con quasi 700 store su tutto il territorio nazionale», sottolinea Maurizio Petrarca, affiancato dalle sorelle Valeria e Antonella e da sua moglie, Angela.

Asse trignino-adriatico che si rinnova, dunque, nel segno di un rapporto qualità-prezzo invidiabile e soprattutto orientato alla sostenibilità ecologica e all’attenzione a ogni minimo particolare, compreso quello della salute, perché l’utilizzo di materiali particolari permette di vivere lo spazio cucina al meglio.

«Il marchio Creo è un brand molto giovanile, moderno, essenziale, ma si rivolge a un target trasversale, vista la sua versatilità e il dinamismo, con la possibilità di avere anche dei modelli classici, ma punta sulla modernità».

Una delle caratteristiche principali è la fruibilità massima, con fasi di progettazione e consegna che accorciano di molto i tempi, una rapidità funzionale, se vogliamo definirla, capace di personalizzazioni, colori e “fuori misura”, per aderire perfettamente alle esigenze della clientela.

Sui materiali c’è la scelta tra laminati, impiallacciati, laccati, oppure l’anta massello per la versione più classica.

Piani di lavoro col quarzo, Okite e gres. Insomma, una gamma davvero ampia, con alle spalle l’innovazione dei piccoli dettagli che fanno la differenza, grazie alle intuizioni della Lube, che intercettano tendenze e novità da proporre, questo filo diretto è la garanzia assoluta.

«La qualità è quella del gruppo Lube, la conoscono tutti – ma sempre con un occhio di riguardo al prezzo, che deve essere soddisfacente e competitivo per il cliente, anche rispetto alla grande distribuzione».

Non a caso lo slogan è: «Nella convenienza non rinunciare mai alla qualità», e questo è proprio il motto alla base della partnership degli store Creo, anche attraverso le numerose promozioni che vengono attivate.

Altro elemento dirimente è quello dell’assistenza, si resta clienti-amici per sempre, una fidelizzazione che consolida una presenza costante.

Cerniere top di gamma e materiali ecologici arricchiscono ulteriormente l’offerta, perché l’impronta green parte dall’alto, sin dalla produzione, alimentata in fabbrica da fonti rinnovabili, una cucina che a contatto coi cibi garantisce la massima salubrità, anche nel rispetto dei bambini.

La Lube si è sempre distinta anche verso i suoi dipendenti, con una grande attenzione, aiutandone le famiglie nel periodo Covid, dove è riuscita a garantire verso i clienti anche le tempistiche precedenti, cosa che non è accaduta altrove, «Sono stati molto bravi, non a caso è il brand numero uno d’Italia».

«Anche se siamo giovani – ribadisce Maurizio – con le mie sorelle abbiamo già esperienza notevole, ereditata dall’attività che prima il nonno e poi nostro padre hanno promosso».

Personalizzazione totale nel concetto della cucina unica per ogni cliente, la scelta e la selezione degli elettrodomestici di ultima generazione, come forni a vapore, piani cottura a induzione, frigoriferi da incasso da 75 centimetri, i più grandi in commercio, piani di lavoro antibatterici, con la possibilità di poggiarvi direttamente i cibi a contatto.

Finanziamenti e bonus mobili a disposizione di chi vuole cogliere le opportunità, attraverso uno spettro di nove modelli esposti, che raddoppiano consultando anche il catalogo, con maniglia e con gola senza maniglia, finiture laccate o laminate effetto legno. Una stessa cucina può avere tantissime anime, a dimostrazione che la versatilità e la personalizzazione rappresentano quel trait d’union vincente tra rivenditore e chi sceglie l’ambiente in cui vivere.

Non mancano le opzioni su living e zone giorno, con le medesime possibilità delle cucine, con tavoli e sedie.

L’apertura, va rimarcato, è oggi, lunedì 16 gennaio, alle 9.30, più avanti ci sarà anche una inaugurazione ufficiale, col classico taglio del nastro, alla presenza dei vertici Lube, che dimostra il perché si consolida un rapporto così invidiabile, vero punto di forza che rende al meglio la catena commerciale.

«Veniteci a trovare, è importante recarsi nello store, per rendersi conto di quello che offriamo, della qualità e della convenienza, perché con Creo facciamo la differenza e vi innamorerete delle nostre cucine, che disegniamo per voi, coi nostri grafici al computer, tutto gratuitamente, basta una piantina o le semplici misure degli spazi in cui allestirla, una fase molto importante, di consulenza e senza impegno».

Galleria fotografica