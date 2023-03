In via delle Acacie Angela Pannella inaugura il salone innovativo Trixo Hair

TERMOLI. Oggi giornata molto importante per Angela Pannella, hair stylist che inaugurerà Trixo Hair, un innovativo salone in via delle Acacie 86 a Termoli.

L'appuntamento è alle ore 16.30 per il taglio del nastro, seguiranno i festeggiamenti, un momento artistico con la stilista Angelica Mesiano di Roma, presente a Termoli per un corso di acconciature sposa e che proprio in occasione dell'inaugurazione lavorerà in pubblico, e non mancheranno altre sorprese. L'invito a partecipare alla festa è esteso anche a tutti i lettori di Termolionline.