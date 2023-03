Inaugurato il salone Trixo Hair: il sogno di Angela Pannella diventa il vostro

Inaugurazione salone Trixo Hair a Termoli

TERMOLI. L'attesa è finita, è stato inaugurato domenica in via delle Acacie 86 a Termoli Trixo Hair, il salone della hairstylist Angela Pannella, che così corona finalmente il suo grande sogno. In tantissimi hanno festeggiato con lei l'inaugurazione del nuovo salone che già da martedì è operativo e aspetta clienti di Termoli e paesi limitrofi.

Nel video momenti dell'inaugurazione e soprattutto la presentazione di Angela Pannella.

