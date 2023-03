Per la festa del papà cena spettacolo all’Hotel Venezia con Mimmo Locasciulli

VASTO. Un weekend all’insegna della musica, del buon cibo e dell’arte. Il 18 e il 19 marzo, in occasione della festa del papà, sono in programma due giornate felici e piene di esperienze indimenticabili da vivere in famiglia.

“Fatevi un regalo diverso!” è lo slogan scelto e pensato dall’Hotel Venezia, per una serata da vivere nel ristorante piano bar e per una visita nella mostra itinerante a Palazzo d’Avalos, dedicata al genio Leonardo da Vinci. Non mancherà la possibilità di vivere l’avventura nella natura in sella a una bici noleggiata per percorrere la suggestiva e panoramica Via Verde che corre lungo la Costa dei Trabocchi.

E per la cena spettacolo di sabato 18 marzo l’ospite d’eccezione sarà Mimmo Locasciulli

Un artista profondo ed eclettico, compagno di viaggio di Francesco de Gregori, Enrico Ruggeri e di decine di altri grandissimi artisti della canzone d’autore e del jazz italiano

La sua visione poetica e musicale lo porta ben oltre i confini italiani, stringendo rapporti di amicizia e collaborazione con alcuni tra i più grandi musicisti americani, come Greg Cohen (contrabbassista di Tom Waits e coproduttore del suo album Sglobal, registrato a Roma e New York), Marc Ribot (tra i più importanti chitarristi al mondo), Joey Baron e moltissimi altri.

Quella di portare i grandi nomi della musica italiana in un contesto atipico e informale, ma pieno di calore come quello di una cena è un’iniziativa fortemente voluta da Angelo Pollutri, titolare dell’Hotel Venezia.

“Il piano bar – sottolinea Pollutri - è il contesto dell’amicizia, nel quale il contatto ha sempre giocato un ruolo rivelatore per le emozioni. Credo molto nell’importanza di questo tipo di condivisione e voglio che questo si accessibile a tutti e avvenga anche grazie alla presenza di chi ha fatto grande musica e grande cultura in Italia”.

