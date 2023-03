Marechiaro riapre al pubblico, nuovo look per il ristorante-pizzeria

TERMOLI. A Termoli c’è una specialità che attira i turisti ed è il mare chiaro e azzurro, ma anche nel campo della ristorazione c’è un “Marechiaro” che da domani, domenica 19 marzo, alle 18, inaugurerà ufficialmente con apertura al pubblico dalle 20, la nuova versione restaurata e rinverdita del ristorante-pizzeria già esistente in piazzetta Marconi.

La tradizione della famiglia Gagliano si ringiovanisce e si dà un nuovo look. Rosario, il capostipite, e signora hanno deciso di dare la possibilità ai propri figli, Francesco e Nancy, di portare avanti l’impresa di famiglia.

I clienti abituali del “Marechiaro” da domani potranno ritrovarsi in un locale tutto nuovo nella struttura che, però, continuerà la classica tradizione della pizza napoletana.

Farina, acqua e gli ingredienti necessari con l’amore e la passione. Il locale si rinnova e ringiovanisce ma la bontà dei prodotti rimane intatta come da tradizione.

Il locale sarà sempre un punto di riferimento nel cuore di Termoli sia a pranzo che a cena. Oltre allo svariato menù di pizze, si potrà anche gustare cibi a base di pesce e di carne che si rifanno alla tradizione culinaria partenopea.

Il nuovo “Marechiaro” è predisposto per il servizio da asporto sia per quanto riguarda le pizze che per il ristorante. La capienza del locale all’interno è rimasta uguale a come era prima del restyling, ma si punta ai mesi estivi con i posti all’esterno che ne aumenteranno la capienza e l’offerta.

Vi aspettiamo domenica 19 marzo alle ore 18 per farvi assaporare oltre ai prodotti genuini delle nostre proposte culinarie, anche la nostra ospitalità che sarà sempre il nostro fiore all’occhiello.

