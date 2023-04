Riapre il Pirata Restaurant, nuovo look per stupirti ancora di più

Non privartene mar 04 aprile 2023

TERMOLI. Il Pirata Restaurant riapre e cambia look, ed è pronto ad accogliervi in uno scenario nuovo, dove la storia si incontra con il moderno, dove una vista mozzafiato fa da contorno a una marea di pietanze termolesi e non, che fai te ne privi?

Prenota il tuo tavolo e lasciati trasportare dalla corrente del Pirata.

Per trascorrere vacanze estive indimenticabili, rilassanti e rigeneranti, per vivere emozioni intense, nuotare nel mare cristallino e assaporare le deliziose specialità di cucina mediterranea proposte presso la sala ristorante dello stabilimento balneare, scegli il Pirata restaurant.

