Qualità, tradizione e innovazione: riapre sabato 8 aprile la Pasticceria Adriatica

TERMOLI. Grande attesa per la riapertura della storica Pasticceria Adriatica, in via Corsica, dove la tradizione e la qualità dei prodotti che da sempre sono stati apprezzati, aggiungendo quel tocco di novità e di innovazione che la renderanno ancora più appetibile, con l'integrazione del nome Clara Bakery.

Sabato 8 aprile, dopo un periodo di pausa riapre la Pasticceria Adriatica. Alla guida una nuova gestione accompagnata da una ventata di “aria fresca” ma, con un occhio sempre allentò alla tradizione che per anni ha accompagnato il buon nome della pasticceria. Innovazione e tradizione saranno quindi i punti cardine di questa nuova conduzione. Un immenso in bocca al lupo a Emilia Salvino per questa nuova avventura!!!

