L'impegno di Metamer per l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili

SAN SALVO. La Terra si sta surriscaldando e la comunità scientifica è compatta nell’attribuirne la causa alle emissioni di gas a effetto serra in atmosfera, tra cui l’anidride carbonica.

Un tema che è ogni giorno più urgente, come testimonia l’impegno sancito nel 2021 in occasione di Cop26, la conferenza sul clima organizzata annualmente dalle Nazioni Unite, per raggiungere entro il 2050 la cosiddetta Carbon Neutrality.

Un obiettivo ambizioso ma necessario, che sarà possibile attraverso la transizione energetica, cioè il passaggio da un mix energetico centrato sui combustibili fossili a uno a basse o a zero emissioni di carbonio, basato sulle fonti rinnovabili.

Un sospiro di sollievo per il nostro pianeta, visto che lo stravolgimento del clima rischia di provocare danni incalcolabili.

La transizione energetica, però, non si limita alla chiusura progressiva delle centrali a carbone: è un cambiamento di paradigma dell’intero sistema che si può attuare nella vita di tutti i giorni. Da dove si può iniziare, e quali sono le fonti energetiche verso le quali virare? Una di queste è certamente il fotovoltaico, che permette di produrre energia a km zero, dalla fonte rinnovabile direttamente nelle nostre case e uffici, diventando indipendenti per i propri consumi fino al 70%.

Altra strada è il miglioramento dell’efficienza dei consumi della casa e dell’ufficio, come la scelta di tecnologie a risparmio energetico.

Fondamentale in questo senso è optare per sistemi di riscaldamento basati su caldaie a condensazione, pompe di calore e condizionatori di nuova generazione, che possono abbattere i consumi fino al 30%, risparmiando e allo stesso tempo riducendo notevolmente la produzione di sostanze inquinanti.

Oggi, quindi, fare delle scelte più sostenibili è non solo possibile, ma indispensabile per garantirci un futuro migliore.

È importante, però, rivolgersi ad aziende che operano in maniera responsabile, come Metamer, già leader in Abruzzo e Molise nella vendita di gas e luce che dal 2020 sceglie solo fonti rinnovabili per le forniture elettriche domestiche.

"Riteniamo importante dare un contributo per uno sviluppo civile e sostenibile del nostro territorio, orientando responsabilmente le scelte dei cittadini, spiega Nicola Fabrizio, amministratore delegato dell’azienda.

Abbiamo ampliato la nostra offerta e oggi siamo in grado di indirizzare le famiglie e le imprese verso la produzione in autonomia dell’energia necessaria per la casa o per l’azienda, sfruttando al meglio la fonte rinnovabile per eccellenza: il sole".

Metamer è pronta ad offrire soluzioni chiavi in mano all-inclusive per pannelli fotovoltaici con numerosi vantaggi, come il recupero fino al 50% su acquisto e installazione, un servizio di consulenza specializzata, sopralluoghi e preventivi gratuiti, gestione delle pratiche, soluzioni di rateizzazione dedicate, installazione, configurazione e monitoraggio dell’impianto.

"Inoltre, aggiunge Fabrizio, teniamo particolarmente ad agevolare l’accesso alle Comunità energetiche, una misura di sostegno molto importante in un momento di difficoltà per tante famiglie".

Anche sul fronte del passaggio a caldaie e condizionatori di nuova tecnologia, Metamer garantisce un servizio completo, senza pensieri: dal preventivo e sopralluogo gratuiti alle pratiche per la detrazione fiscale fino al 65% su acquisto e installazione del prodotto scelto in base alle esigenze dell’acquirente, con pagamenti in 24 rate a tasso zero. Inoltre, passando all’energia pulita di Metamer, sarà possibile ottenere fino a 900 euro di contributo per l’efficientamento energetico recuperabile in 10 anni direttamente in bolletta. Infine non poteva mancare una soluzione per le auto elettriche, al centro dell’attenzione in questa fase di grande trasformazione.

"Le auto elettriche – conferma Fabrizio – rappresentano una scelta in termini di sostenibilità ambientale che noi abbiamo accolto e sostenuto, presentando le Metamer e-charging station certificate ABB".

"Scegliere energia pulita, conclude Fabrizio, vuol dire prendere un impegno preciso con il Pianeta e con il nostro stesso futuro che non possiamo più rimandare".

Galleria fotografica