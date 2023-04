Open day Carpinelli Spa: conosci, scopri, proponi e fai crescere la tua attività

Open day Carpinelli Spa a Villa Livia

TERMOLI. Da tre generazioni la loro missione è quella di coccolare il cliente. Un trait d’union perfetto al centro della catena commerciale, dal produttore di qualità agli operatori del canale Horeca, quello dell’accoglienza, della somministrazione, che anima il mondo turistico soprattutto.

La Carpinelli Spa guarda al futuro, non solo come visioni e strategie, ma soprattutto quello della stagione più frizzante, che in sei mesi di attività tra primavera ed estate rappresenta gran parte del volume d’affari di chi opera nel settore, come sottolineato dal titolare, Antonio Carpinelli.

Oggi e domani la Carpinelli Spa propone l’Open day nella splendida location di Villa Livia, in contrada Fucilieri a Termoli: conosci, scopri, proponi: fai crescere e conoscere la tua attività attraverso prodotti esclusivi. Un ricco programma che unisce momenti di confronto e formazione con aggiornamenti di mercato, lancio di nuovi prodotti e idee per tutti i professionisti alla continua ricerca di nuove fonti d'ispirazione per creare progetti vincenti. Due giorni ricchi di eventi, suddivisi in quattro aree: Spritz, Beer, Food e Vini.

Decine e decine di marchi di prima grandezza, dall'Italia e dall'Estero, senza dimenticare la peculiarità dei prodotti d'eccellenza locali. Percorsi e degustazioni che potranno svelare le nuove "gemme" da valorizzare.

L’AZIENDA

Carpinelli spa è una moderna azienda di distribuzione di Food e Beverage che opera nelle province di Campobasso, Isernia, Chieti, Pescara e Benevento, avvalendosi della collaborazione di esperti agenti di vendita che garantiscono la massima serietà e un servizio di consegne capillare e tempestivo, grazie all’ausilio di oltre 10 automezzi. L’azienda può vantare un catalogo contenente oltre 2mila referenze, ed è specializzata nella distribuzione ed importazione di birre nazionali ed estere, acqua, vini di ogni regione d’Italia, soft-drink e, naturalmente, tutte le migliori marche di spumanti, champagne e distillati italiani ed esteri.

Galleria fotografica