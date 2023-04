Meeting Banca Mediolanum “Tutto in un giorno”, perché dal presente si possa guardare con fiducia al domani

Termoli Il MEETING MOLISE 2023, dal titolo “Tutto in un giorno” toccherà temi dell’attualità e del futuro, fornendo una visione completa sulla riforma del processo tributario, sulle politiche di bilancio nella prospettiva della riforma fiscale europea, sugli scenari dei megatrends economici-finanziari e di wealth planning per professionisti ed imprenditori.

TERMOLI. Sarà un evento di alta formazione con un parterre d’eccezione che vede la collaborazione e il diretto coinvolgimento degli ordini professionali.

In una cornice tra le più belle della costa molisana, Villa Livia in contrada Fucilieri a Termoli, si avrà l’opportunità di confrontarsi con speaker illustri.

Queste, le premesse del Meeting Molise 2023 che Banca Mediolanum terrà il prossimo 11 maggio. Un evento che ha in Gaetano Venditti, manager di lungo corso del sistema bancario italiano, oggi in Banca Mediolanum, il suo mentore e che ha trovato una collaborazione organizzativa straordinaria negli ordini professionali del Molise, ossia quello degli Avvocati del Foro di Larino, dei Dottori Commercialisti, quello dei Magistrati Tributari e quello dei Consulenti del Lavoro. Un connubio di professionalità legate insieme dall’interesse su argomenti cross funzionali che i relatori affronteranno nel pomeriggio di formazione ed informazione. Temi d’attualità con uno sguardo agli scenari futuri, partendo dalla riforma del processo tributario passando per le politiche di bilancio nella prospettiva della riforma fiscale europea, senza tralasciare naturalmente i megatrends economico-finanziari e approfondendo le tematiche di wealth planning attraverso i modelli di tutela e di pianificazione per imprenditori e professionisti.

“Sarà un evento unico ed irripetibile quello organizzato in ogni minimo dettaglio dal team di Venditti, che vedrà il Molise protagonista, stimolando il dialogo ed il confronto dei professionisti coinvolti – dichiara Stefano Pacitti presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro - averci inserito tra le figure professionali competenti negli ambiti di cui trattasi, conferma che i Consulenti del Lavoro, ma gli intermediati tutti, sono «Partner strategici» senza i quali le imprese sarebbero prive del giusto supporto interdisciplinare”.

L’Ordine dei Consulenti del lavoro con i suoi professionisti, promuove, attraverso il lavoro etico e deontologicamente corretto, l'indispensabile apporto degli esperti alle imprese ed alla collettività.

Abbiamo collaborato all’organizzazione e parteciperemo a questo evento che riveste una notevole importanza, sia per i temi trattati sia per il livello dei relatori presenti. Sarà per tutti un’occasione preziosa - afferma Michele Urbano, presidente del Consiglio Forense di Larino - per approfondire la nuova riforma del diritto tributario, ma soprattutto sarà un momento prezioso per incontrarsi e confrontarsi con gli ordini professionali che in questa nuova e delicata fase di cambiamenti, devono mettersi in rete e collaborare al fine di trovare le migliori soluzioni possibili per rendere questo momento storico una vera occasione di sviluppo.

“Se la difesa del contribuente è il bene massimo da tutelare è confermata l’imprescindibilità dei Commercialisti anche nel ruolo di difensori tributari – dichiara il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Larino Nicola Buri – nel superiore interesse della giustizia, dei cittadini e del Paese”.

“Nel nostro territorio - afferma il presidente regionale dell’AMT (Associazione Magistrati Tributari) Antonio Liberatore - non è usuale avere occasioni di formazione e di confronto su tematiche strategiche per le nostre professioni che devono evolvere e arricchirsi di competenze. Con Gaetano Venditti abbiamo costruito certamente un nuovo modello formativo funzionalmente trasversale ai nostri ordini professionali”.