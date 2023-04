Autodemolizione Michele Fratino, rottamazione auto gratuita

I veicoli giunti a fine vita e destinati a demolizione devono essere consegnati in un centro di raccolta autorizzato. L’azienda di autodemolizione veicoli Fratino Michele, con sede in contrada Colle Scalera a Termoli, è un importante centro autorizzato alla demolizione e rottamazione degli autoveicoli della nostra zona e al ritiro di rottami ferrosi e metallici.

Gli anni di esperienza alle spalle consentono oggi al centro termolese di essere un punto di riferimento in tutta la zona per la rottamazione di autoveicoli, ma anche per chi ha bisogno di rifornirsi di pezzi di ricambio per la propria auto.

All’interno del centro di demolizione vengono svolte tutte le pratiche necessarie alla rottamazione di autoveicoli per assicurare al cliente di essere sollevato da qualsiasi incombenza burocratica e logistica.

La ditta Fratino promuove la demolizione degli autoveicoli consegnati presso il loro centro a costo zero.

In linea con le ultime normative vigenti in materia, l’azienda Fratino si occupa anche del ritiro di rotami ferrosi e metallici attraverso vari mezzi regolarmente autorizzati. È utile saperlo, essa lavora nella demolizione dei veicoli e nel recupero di materiali ferrosi con il massimo rispetto per l’ambiente, seguendo una filosofia aziendale limpida e cristallina che da sempre la contraddistingue sotto questo aspetto.

La ditta Fratino si occupa in prima persona del servizio di raccolta di rottami ferrosi e metallici direttamente presso i fornitori (privati, officine e industrie), curando il ritiro e il loro trasporto in sede, grazie alla disponibilità di moderni automezzi. L’etica ambientalista, la comprovata professionalità e un ampio parco mezzi fanno dell’azienda Fratino una sicurezza per tutte le aziende o i privati che necessitino di smaltire i loro metalli nel modo più veloce e sicuro,

Lo staff dell’azienda è formato e qualificato secondo le norme del settore e saprà venire incontro a qualsiasi esigenza della clientela.

Per maggiori info

Telefono: 0875526008

WhatsApp: 3475205381

